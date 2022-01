Il 2022 di Garmin è iniziato col botto con la presentazione dei nuovi Fenix 7 ed Epix 2, oltre alle indiscrezioni sulla seconda generazione di Instinct. E ora è il turno del Garmin Forerunner 955, un nuovo sportwatch in arrivo a breve che, dalle ultime indiscrezioni trapelate, sta per diventare parecchio più smart.

Il perché è presto detto: il sito web Garmin Australia, certamente per sbaglio, ha anticipato che sarebbe dotato di un modulo LTE, una novità che aprirebbe un mondo di funzioni inedite per quello che è un riferimento negli orologi dedicati ai podisti (o runner che dir si voglia).

Garmin Forerunner 955 LTE: cosa aspettarci

Considerando le novità di Garmin Venu 2 Plus prima e della nuova serie Fenix 7 poi, c’è motivo di supporre che anche Garmin Forerunner 955 si ponga sulla stessa strada tracciata da questi ultimi. La trasformazione da sportwatch a smartwatch è un processo lungo e non privo di ostacoli ma che, oggi come oggi, pare necessario considerando la non più netta distinzione che vige fra le due categorie.

Accennavamo ai suddetti perché da una parte, Venu 2 Plus segna una svolta con l’introduzione di altoparlanti e microfoni, che consentono allo smartwatch di telefonare e di gestire varie funzioni con l’ausilio degli assistenti vocali. Dall’altra Garmin Fenix 7, la serie più prestigiosa e storica del marchio (Epix e Forerunner a parte, rispettivamente), che quest’anno ha beneficiato dell’introduzione di schermi touchscreen che danno una bella mano agli utenti per muoversi nell’interfaccia, in ogni caso navigabile coi tasti fisici.

In tutto ciò c’è una comune strategia che indirizza verso la resa smart degli orologi Garmin, di cui senz’altro beneficerà anche Garmin Forerunner 955 stando a quanto emerso. Come detto poco fa, difatti, sarà disponibile con modulo LTE: non è chiaro al momento se si tratti di una versione specifica o meno, magari riservata solo a determinati mercati, ma ciò che si può osservare dallo screenshot del sito web Garmin Australia trapelato non lascia certo spazio a dubbi.

Per il resto, null’altro da segnalare se non la consueta possibilità di acquistarlo in bundle con altri accessori o prodotti, e, quasi dimenticavamo, il prezzo di Garmin Forerunner 955: 1049 dollari australiani, che secondo il cambio odierno equivalgono a circa 665 euro.

Per ulteriori informazioni e indiscrezioni, restate collegati perché a questo punto pare che manchi davvero poco alla presentazione.

