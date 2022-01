Presentati i nuovi Fenix 7 ed Epix 2, spuntano nuovi dettagli sui nuovi smartwatch Garmin, in particolar modo Instinct 2 e Instinct 2S che, oltre a essere più costosi dei loro predecessori, riceveranno un sensore SpO2 migliore e la capacità di calcolare il livello di VO₂ max.

Garmin Instinct 2: le funzioni, i prezzi e le novità emerse

I primi dettagli sulla nuova serie Garmin Instinct 2 erano trapelati a dicembre insieme a quelli relativi alla serie Epix 2 e Fēnix 7. A quanto pare la nuova gamma sarà composta solo dai modelli Instinct 2 e il fratello minore Instinct 2S,.

I due smartwatch/sportwatch saranno disponibili nelle versioni Camera, Solar, Surf e Tactical e saranno entrambi dotati di altimetro barometrico e GPS oltre a cardiofrequenzimetro e SpO2 . Inoltre, la serie Instinct 2 supporterà il monitoraggio VO₂ max e del sonno, e la possibilità di effettuare pagamenti con Garmin Pay tramite chip NFC integrato.

Per quanto riguarda l’autonomia, i nuovi smartwatch si affidano a display E-Ink che dovrebbero offrire un’eccellente autonomia. Secondo quanto riferito, i modelli Solar avranno una durata della batteria illimitata se esposti per tre ore alla luce diurna durante la giornata. Gli altri modelli dureranno 28 giorni (Instinct 2) e 21 giorni (Instinct 2S) secondo quanto emerso mentre, l’utilizzo continuo del GPS, riduce questa stima a 48 ore, che è comunque eccellente per uno smartwatch.

La nuova serie dovrebbe essere lanciata il 1 Febbraio con prezzi che partiranno da 350 dollari (circa 309 euro). Tuttavia, i modelli Camo e Surf costeranno 50 dollari in più, con un ulteriore incremento di 50 dollari per le versioni Solar e Tactical.

