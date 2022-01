Tra le novità del 2022 in arrivo da Apple dovrebbe esserci spazio anche per il nuovo iPhone SE 3, futuro entry level della gamma iPhone. La casa di Cupertino potrebbe presentare il nuovo smartphone già nel corso del primo semestre dell’anno. Sul progetto ci sono rumor contrastanti. Gli ultimi report, infatti, anticipano pochissime novità in termini di design che, di fatto, rappresenterebbe un’evoluzione dell’attuale SE presentato nel 2020, a sua volta evoluzione di iPhone 8.

Indiscrezioni precedenti, invece, prevedevano la realizzazione di un nuovo iPhone SE 3 fortemente ispirato ad iPhone XR, uno degli smartphone di maggior successo di Apple e simbolo della rivoluzione di design con il suo display con notch. Come spesso succede con Apple, sarà necessario attendere il prossimo futuro per saperne di più anche perché alcuni report anticipano l’arrivo di un iPhone SE con design ispirato a XR nel 2024.

In attesa di maggiori dettagli ufficiali, alcuni render ci mostrano il possibile design del nuovo iPhone SE 3 (o SE 4 se i rumors sull’uscita nel 2024 si riveleranno corretti).

iPhone SE 3: i render ispirati a iPhone XR

I render che alleghiamo nella galleria riportata qui sotto ci mostrano il possibile design del prossimo iPhone SE. Il progetto riprenderebbe il design frontale di iPhone XR, con l’oramai iconico display con notch e delle cornici non certo ridotte ai minimi termini. Nella parte posteriore troverebbe spazio una fotocamera singola, supportata dal flash LED, posizionato accanto e non al di sotto del sensore fotografico a differenza di quanto avviene con XR.

Come potrebbe essere davvero il nuovo iPhone SE 3

Gli ultimi report di analisti affidabili come Ming-Chi Kuo e Ross Young ci confermano che il nuovo iPhone SE 3 è effettivamente in uscita nel corso del 2022. Lo smartphone, però, non dovrebbe registrare sostanziali novità in termini di design rispetto all’attuale iPhone SE 2 presentato da Apple nella prima parte del 2020. I render diffusi online, quindi, difficilmente si riveleranno corretti. Apple dovrebbe aggiornare il design della gamma SE soltanto in un secondo momento, probabilmente nel 2024.

Il nuovo iPhone SE 3, quindi, dovrebbe conservare lo stesso design del modello attuale proponendo però una scheda tecnica rinnovata. In particolare, è lecito attendersi un aggiornamento del SoC, magari con l’introduzione tra le specifiche del nuovo Apple A15 Bionic, lo stesso della gamma iPhone 13. Lo smartphone supporterà le reti 5G. Un aggiornamento potrebbe arrivare anche per la fotocamera, con un nuovo sensore in grado di offrire performance superiori.

Per un quadro più preciso sul futuro della gamma iPhone SE sarà necessario attendere le prossime settimane. Il debutto della versione 2022 dovrebbe effettivamente essere programmato per il primo semestre dell’anno appena iniziato. Di certo, quindi, ulteriori aggiornamenti sul progetto potrebbero arrivare molto presto. L’ipotesi di un aggiornamento di design già quest’anno diventa, però, sempre meno probabile. Ne sapremo di più a breve.

