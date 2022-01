Il 2022 potrebbe essere un anno di grandi passi in avanti per il mondo della Smart Home. Nelle nostre case c’è un numero sempre crescente di dispositivi intelligenti e nel corso del prossimo futuro potrebbero arrivare ulteriori novità in grado di garantire agli utenti servizi ancora più completi e precisi. Tra i protagonisti della nuova ondata di novità per il settore della Smart Home ci sarà, sicuramente, Amazon, da tempo punto di riferimento delle case intelligenti grazie ad una vasta gamma di dispositivi e, naturalmente, alle potenzialità di Alexa. Oltre ad Amazon, però, il settore della Smart Home si prepara a registrare importanti novità anche da altri player di rilievo. Vediamo cosa ci aspetta per i prossimi mesi.

Le novità del 2022 nel settore della Smart Home

Il robot Amazon Astro

I dispositivi di nuova generazione saranno il fulcro della nuova ondata di novità per il settore della Smart Home. Tra le novità in arrivo nel corso del prossimo futuro, un ruolo di primo piano lo ricoprirà, sicuramente Amazon Astro. Si tratta di un piccolo robot dotato di ruote, per muoversi liberamente in casa, di uno schermo, per mostrare all’utente diversi tipi di informazioni, e di una telecamera, per riconoscere l’ambiente e le persone.

Astro è in grado anche di ricoprire il ruolo di “guardiano” di casa, attivando funzioni di sorveglianza o monitorando eventuali fughe di gas, vetri rotti ed altre potenziali fonti di pericolo. Il robot può inviare notifiche all’utente in caso di necessità. Si tratta di un vero e proprio dispositivo con Alexa su due ruote, in grado di integrarsi anche con l’ecosistema Ring, che è stato sviluppato per diventare un riferimento della Smart Home del futuro. Il suo debutto è previsto per il 2022 (in quantità limitate) con un prezzo di lancio di 999 dollari.

Il drone Ring Always Home Cam

Tra le novità del settore Smart Home c’è anche l’Always Home Cam di Ring. Si tratta di un piccolo drone su cui è stata installata una telecamera di sicurezza Ring, in grado di sorvegliare l’abitazione dell’utente, andando a rilevare eventuali problemi seguendo percorsi prestabiliti intorno all’abitazione. Il drone è capace di individuare la sua stazione di ricarica e fare “ritorno alla base” quando la batteria si sta per esaurire. Per la sicurezza di casa, Always Home Cam può rappresentare una scelta vincente grazie alla capacità di abbinare le potenzialità di più dispositivi in un unico prodotto. Sul mercato americano, il dispositivo è disponibile a partire da 249,99 dollari.

Dispositivi e servizi di sicurezza smart

Il futuro della Smart Home è strettamente collegato all’evoluzione smart di dispositivi e servizi di sicurezza. La possibilità di monitorare da remoto la propria abitazione ricorrendo a dispositivi di vario tipo, offre agli utenti diverse opportunità per massimizzare il livello di sicurezza. Nel 2022 e negli anni successivi, il settore della Smart Home potrebbe registrare la nascita e la diffusione di un numero sempre maggiore di servizi in grado di supportare le esigenze di sicurezza e protezione degli utenti. In questo settore, aumenteranno sempre di più le opportunità per personalizzare il proprio sistema di sicurezza, sia dal punto di vista hardware che per quanto riguarda le soluzioni software.

Per le case intelligenti del futuro, un ruolo di primo piano verrà ricoperto proprio dal software e non solo applicato ai servizi di sicurezza. Tra i protagonisti del 2022 e degli anni successivi ci sarà Matter, un nuovo standard per i dispositivi Smart Home. I dispositivi che supporteranno il protocolla Matter potranno contare sulla compatibilità con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Siri, Google Assistant e Samsung SmartThings. Sia Google che Apple hanno già confermato la compatibilità di Matter con Android ed iOS. In questo modo, per i consumatori finali, anche per chi è meno esperto e non sa ancora come muoversi nel mondo della Smart Home, sarà più semplice destreggiarsi tra i tanti prodotti del settore e creare il proprio ecosistema intelligente in casa.

Dubbi e incertezze in attesa di risposte per il futuro della casa intelligente

Il futuro del settore sarà caratterizzato da tante novità e già il 2022 potrebbe essere, sotto tanti punti di vista, un anno di svolta. L’esatta evoluzione del mondo delle case intelligenti e dell’ecosistema di prodotti e servizi pensati per rendere la vita più semplice agli utenti è tutta da verificare. Solo il tempo ci permetterà di capire come verranno applicati soluzioni potenzialmente rivoluzionare come Matter o quale sarà la diffusione di nuovi dispositivi come Amazon Astro.

Resta sempre in primo piano la questione della privacy, sia per quanto riguarda gli aspetti collegati ai servizi di sicurezza per la casa che per il trattamento dei dati personali degli utenti. Tutta da valutare sarà la capacità di produttori e provider di servizi di offrire, nel corso del prossimo futuro, ecosistemi in grado di garantire tante funzionalità ed una completa protezione contro le minacce informatiche che, negli ultimi anni, sono diventate sempre più insidiose e aggressive. Il 2022 ci mostrerà buona parte del futuro della Smart Home e potrebbe dare risposte a tante domande.

