Tutte le novità presentate ieri da Amazon per il mercato USA

Nella serata di ieri Amazon ha tenuto un evento virtuale nel corso del quale ha presentato numerose novità. Se alcune, come Echo Show 15, eero pro 6 e Blink Video Doorbell arriveranno anche in Italia, molte delle novità sono per ora riservate al solo mercato americano. Andiamo rapidamente a scoprire di che cosa si tratta, nella speranza che almeno alcuni di essi possano arrivare presto anche sui mercati internazionali.

Amazon Smart Thermostat

Realizzato in collaborazione con Honeywell, il primo termostato intelligente di Amazon può essere controllato sia tramite Alexa che tramite una serie di controlli touch. Si interfaccia con la maggior parte degli impianti e per il momento è disponibile sono negli USA, dove sarà in vendita al prezzo di 59,99 dollari.

Hey Disney

Altra importante collaborazione per Amazon, che annuncia Hey Disney, un nuovo assistente vocale che affiancherà Alexa a casa e presso le stanze degli alberghi della catena Walt Disney World Resort. Gli utenti potranno così interagire con i personaggi Disney, con giochi, fatti divertenti, quiz e molto altro.

Il nuovo comando potrà essere utilizzato negli alberghi Disney anche per ottenere biancheria in camera, scoprire come arrivare al parcheggio o al parco e dove trovare il proprio cibo preferito. La funzione potrà essere acquistata tramite lo Skill Store di Alexa e funzionerà sui dispositivi Echo supportati a partire dai primi mesi del 2022. È già pre ordinabile invece, sempre negli USA, un nuovo supporto per Echo Show 5 che ricorda Topolino.

Amazon Glow

Amazon Glow è un dispositivo interattivo che permette di trasformare le videochiamate e il modo in cui i più piccoli rimangono in contatto con i parenti, una soluzione molto utile in questo periodo di pandemia. Glow dispone di uno schermo da 8 pollici e proietta una immagine sensibile al tocco da ben 19 pollici, mentre gli interlocutori potranno utilizzare l’apposita app per Android e iOS.

In questo modo è possibile giocare, leggere racconti interattivi, o giocare con i propri amici in un modo completamente nuovo. È anche possibile scannerizzare i propri giochi preferiti e farli diventare dei puzzle da riassemblare, per un divertimento senza limiti. Amazon Glow sarà in vendita al prezzo di 249,99 dollari, con un anno di abbonamento ad Amazon Kids+ incluso nel prezzo.

Amazon Halo View

Si chiama Halo View il nuovo fitness tracker, dotato di schermo AMOLED a colori e di feedback aptico per una migliore interazione da parte dell’utente. Raggiunge i sette giorni di autonomia con una carica di 90 minuti e può misurare il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno, le attività fisiche, il sonno e ovviamente mostra le notifiche dal proprio smartphone. Sarà disponibile in tre colorazioni, Active Black, Sage Green e Lavender Dream al prezzo di 79,99 dollari.

Tra le novità annunciate segnaliamo anche Halo Fitness, con centinaia di esercizi spiegati dai coach più famosi, È possibile scegliere tra esercizi di yoga, di cardio fitness, attività all’aperto e molto altro, con nuovi contenuti rilasciati in maniera costante. Halo Nutrition invece permette di apprendere nuove abitudini alimentari, per uno stile di vita più salutare e sostenibile.

Ci saranno suggerimenti e ricette per vegani, vegetariani, ma anche per amanti della cucina nordica o mediterranea, con oltre 500 ricette tra cui scegliere e la possibilità di aggiungere gli ingredienti necessari alla propria lista della spesa su Alexa.

Novità Ring

Annunciato lo scorso anno, Ring Always Home Cam arriva finalmente sul mercato americano. Si tratta di un drone sul quale è stata installata una telecamera di sicurezza Ring. È possibile impostare un percorso che il drone andrà a seguire, per “pattugliare” la vostra abitazione, per trovare eventuali problemi.

Il drone è in grado di tornare alla base di ricarica quando la batteria è agli sgoccioli, e di riprendere il proprio compito al termine della ricarica. Ring Always Home Cam sarà in vendita a 249,99 dollari, anche se al momento è necessario un invito per poterlo acquistare.

Annunciati anche Ring Alarm Pro, per la sicurezza della propria abitazione e dei propri oggetti di lavoro, con un router eero 6 integrato, e Virtual Security Guard Blog, un servizio di sorveglianza professionale che terrà d’occhio le vostre telecamere di sicurezza quando siete al lavoro o di notte.

I prezzi di Ring Alarm Pro partono da 249,99 dollari, mentre per il servizio di sorveglianza non sono stati comunicati i costi.

Amazon Astro

Chiudiamo con il prodotto più particolare dell’intera rassegna, Amazon Astro. Si tratta di un piccolo robot dotato di schermo per mostrarvi le informazioni e con una telecamera per riconoscere l’ambiente e le persone. Il robottino può svolgere funzioni di vigilanza, mostrandovi in tempo reale cosa succede in casa quando non ci siete o, grazie ad Alexa Guard, ispezionare la casa in caso di casi come allarmi del gas o del monossido di carbonio, vetri rotti e altre attività pericolose, segnalate all’utente tramite una notifica. Grazie a una telecamera telescopica potrà anche controllare se avete lasciato acceso il gas o altri elettrodomestici.

Potete avere Alexa sempre a portata di mano, per guardare film, ascoltare musica, o effettuare videochiamate, con Astra che vi seguirà per la casa. Il robot mostrerà sullo schermo i propri occhi digitali, con movimenti ed espressioni che lo faranno assomigliare a un vero membro della famiglia. Amazon sarà disponibile in quantità molto limitate entro la fine dell’anno al prezzo di 1.499,99 dollari, con un prezzo di lancio di 999,99 dollari.