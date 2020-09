Amazon ha svelato un gran numero di nuovi prodotti in queste ore come ad esempio il servizio di game streaming Luna ed i nuovi dispositivi Amazon Echo e Amazon Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Cube. Ma c’è un altro prodotto decisamente singolare che ha attirato l’attenzione di molti: Ring Always Home Cam.

Design e specifiche Ring Always Home Cam

Si tratta di un ambizioso progetto che ha richiesto l’investimento di due anni di lavoro per essere portato a termine, e vedendo le qualità del prodotto è facile comprendere il perché sia stato necessario spendere così tanto tempo per svilupparlo. Ring Always Home Cam è un drone munito di telecamera in grado di alzarsi automaticamente in volo, seguire o meno un percorso predefinito, fornire l’accesso in tempo reale alle immagini registrate durante il volo e tornare autonomamente nella propria basetta.

Jamie Siminoff, fondatore di Ring, si ritrova spesso ad ascoltare i clienti lamentarsi del fatto che avrebbero bisogno di un sistema per controllare la chiusura di una finestra senza la necessità di disporre di un’altra telecamera. Da qui nasce l’idea di Ring Always Home Cam: “invece di spingere il cliente ad acquistare altre telecamere da piazzare in giro per casa, abbiamo pensato di realizzare una telecamera in grado di offrire al cliente la flessibilità di una vista in qualsiasi punto della casa”.

Il drone è infatti dotato di una vistosa base pensata per proteggere le eliche durante il volo al cui centro è installata una telecamera di sicurezza in grado di riprendere video in tempo reale a risoluzione 1080p; una volta completato il giro di perlustrazione di una stanza o dell’intera casa, Ring Always Home Cam ritorna sulla basetta di ricarica disattivando la registrazione tramite la telecamera.

Trattandosi di un prodotto Ring è ovviamente disponibile la completa integrazione con l’intero ecosistema di telecamere di sicurezza della compagnia, il che permette ad esempio di attivare automaticamente il drone in caso una delle telecamere di sicurezza posizionate in casa dovesse rilevare un’effrazione.

Prezzo e disponibilità Ring Always Home Cam

Ring Always Home Cam dovrebbe costare 249,99 dollari, circa 215 euro al cambio, ed è attesa al lancio per il prossimo anno. Purtroppo è altamente probabile che non sarà disponibile nel nostro Paese.