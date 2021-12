L’azienda cinese ha presentato due gadget wearable per riconquistare il posto sottratto da Samsung, e lo fa presentando lo smartwatch Xiaomi Watch S1 e le cuffie Xiaomi Buds 3 e Buds 3 Pro. Se sullo Xiaomi Watch S1 molte indiscrezioni avevano fatto capire la tipologia di prodotto da aspettarsi, gli auricolari TWS con cancellazione del rumore Xiaomi Buds 3 sono una vera novità.

Xiaomi Watch S1

Il nuovo smartwatch Xiaomi Watch S1 si fa subito notare per due novità strutturali: la presenza di un vetro zaffiro e una band con mescola in gomma fluorurata. Il vetro zaffiro è usato nell’alta orologeria per garantire una protezione meccanica migliore rispetto ai normali cristalli di vetro, e dato l’alto costo associato è solitamente riservato a prodotti di fascia alta.

Il cinturino della versione Obsidian Black invece è realizzato con una mescola che, rispetto ai cinturini in silicone tradizionale, offre un’elevata resistenza all’attacco di agenti chimici, ai raggi ultravioletti e agli agenti ossidanti. Questo tipo di materiale inoltre è più facile da pulire e non si ricopre di polvere come i tradizionali cinturini in silicone, più economici. Per chi ama un look più classico non mancano cinturini in vera pelle di vitello, tagliati in un unico pezzo così da rendere al meglio la texture naturale di questa tipologia di pelle.

Il Watch S1 di Xiaomi presenta uno schermo AMOLED da 1.43 pollici con una densità di 326 ppi e una risoluzione di 466 x 466 pixels. All’interno troviamo il chipset BES2500BP, 4 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna per poter ad esempio conservare la vostra libreria musicale.

Nonostante il look classico, questo smartwatch di Xiaomi possiede funzioni fitness di tutto rispetto, come:

misurazione del battito cardiaco e dell’ossigenazione del sangue;

supporto e registrazione di oltre 117 sport, tra cui 19 sport da professionisti;

tracciamento dei percorsi tramite GPS a doppia frequenza con supporto alle reti satellitari BeiDou, GLONASS, GALILEO e QZSS;

monitoraggio del sonno.

La batteria da 470 mAh integrata consente, secondo l’azienda, di poterlo utilizzare senza ricaricarlo per 12 giorni consecutivi, e fino a 24 giorni sacrificando alcune delle funzionalità smart e di tracciamento dei parametri vitali. Si ricarica tramite attacco magnetico e impiega circa due ore e mezza per essere ricaricato completamente.

L’eccellente autonomia è merito anche del sistema operativo proprietario, per cui a bordo non ci sarà Wear OS come – il quale ultimamente ha conquistato anche gli smartwatch Samsung. Non mancherà però uno store in cui poter scegliere liberamente quali app scaricare sullo smartwatch per potenziarne le funzionalità. Al momento sono state annunciate più di 20 app, tra cui Alipay, Baidu Maps, AutoNavi Maps, NetEase Cloud Music, Air Travel e Aidong Fitness. Non sappiamo se, e quando, questo smartwatch verrà localizzato per l’uso nel nostro paese lo store conterrà app di più comune utilizzo come ad esempio Spotify.

Il prezzo di vendita è di 1.099 yuan, circa 150 euro al cambio, per Xiaomi S1 Watch Obsidian Black con cinturino in gomma fluorurata; saranno necessari 1.199 Yuan, poco più di 165 euro, per la versione Streamer Silver con cinturino in pelle di vitello.

Xiaomi Buds 3 Pro e Buds 3

Le Xiaomi Buds 3 Pro e Buds 3 sono l’ultima novità in materia di cuffie TWS del brand: dotate di un doppio driver dinamico e fino a 40 dB di cancellazione del rumore mirano ad essere un punto di riferimento per gli amanti della musica. La cancellazione del rumore ANC – qui trovate la nostra guida alle migliori cuffie ANC sul mercato – offre tre livelli di impostazione, così da poter essere usate in modo versatile in qualsiasi scenario.

Il corpo di ogni singolo auricolare è pensato per essere ergonomico ed adattarsi naturalmente alla forma dell’orecchio, con un design in-ear e gommini in silicone. Dotate di controlli touch, le Xiaomi Buds 3 possono essere collegate a due dispositivi e offrono un’autonomia totale di 32 ore con il case in dotazione.

Le nuove cuffie Xiaomi saranno disponibili in due colorazioni: Chuxue White e Moyu Black. La versione Pro non differisce per caratteristiche tecniche da quella “liscia”, ma si fregia di una speciale colorazione chiamata Huguang Blue.

Le Xiaomi Buds 3 saranno disponibili ad un prezzo di vendita di 499 yuan, quasi 70 euro; per le Xiaomi Buds 3 Pro il prezzo richiesto al lancio è di 649 yuan, circa 90 euro.

