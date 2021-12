Il colosso cinese delle vendite online si prepara al lancio di Xiaomi Watch S1, il quale dovrebbe arrivare entro la fine del primo quadrimestre del 2022 in Europa e alcuni mercati asiatici. Dopo essere stata sbalzata al terzo posto per volume di vendita di prodotti wearable, Xiaomi è più che mai determinata a provare la sua capacità di farsi strada in un mercato che ora vede Samsung e Apple dividersi la fetta di torta più grande.

Dopo il lancio di Xiaomi Mi Watch Color 2 e Xiaomi Mi Watch Revolve – e del suo fratello sportivo Revolve Active – la compagnia con sede a Beijing potrebbe inaugurare la prossima generazione di smartwatch proprio con Xiaomi Watch S1. Si tratta di uno smartphone che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe dedicato agli utenti più sportivi, e lo si evince anche dalla lettera “S” nel nome, il quale potrebbe indicare proprio la parola “Sport”.

Non si conoscono ancora le specifiche tecniche di questo smartwatch, ma soltanto della sua esistenza da indizi e rumors che si rincorrono sulla rete. Lo scorso novembre, Xiaomi Inc. ha infatti presentato un’istanza ufficiale per registrare il marchio in Perù presso l’Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Dal nome sembra che Xiaomi sia in procinto di abbandonare la nomenclatura Mi per la sua linea di orologi smart. Mentre la compagnia prova a riprendere il controllo delle vendite di smartwatch, non si arresta il successo per la Mi Band 6 che in versione NFC ora è un prodotto versatile e completo. Se non ci credete date un’occhiata alla nostra recensione, la trovate qui in basso.

