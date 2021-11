Esselunga ha preso parte al Black Friday 2021 con un proprio volantino ma, se quelle offerte sono valide solo fino ad oggi, sabato 27 novembre, ce ne sono già altre in preparazione: il nuovo volantino “Speciale multimediale ed elettrodomestici” sarà attivo da lunedì 29 novembre fino alla fine dell’anno in tutti i punti vendita aderenti.

Premesso che ai negozi delle località leggibili nell’ultima pagina del volantino vanno aggiunti anche gli Esselunga in Lazio e Toscana, andiamo a scoprire le offerte più interessanti.

Offerte Esselunga “Speciale multimediale ed elettrodomestici” (29 novembre – 31 dicembre)

Il volantino “Speciale multimediale ed elettrodomestici” sarà valido fino al 31 dicembre 2021 e prevede innanzitutto una promozione: sugli smartphone indicati è sufficiente aggiungere 1 euro al prezzo richiesto per ottenere in aggiunta le cuffie true wireless Jaz Loop (vendute separatamente a 79,90 euro).

Ecco le offerte previste da Esselunga:

Per queste e tutte le altre offerte potete sfogliare virtualmente il volantino con la galleria seguente.

