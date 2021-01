Xiaomi presenta MI Smart Clock e una nuova telecamera di sicurezza

In occasione del lancio di Redmi Note 9T e Redmi 9T, Xiaomi ha annunciato anche due nuovi dispositivi per la smart home: Xiaomi Mi Smart Clock e Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K Pro. Entrambi arriveranno in Italia in primavera a un prezzo molto interessante, così come le loro caratteristiche che andiamo subito a riepilogare.

Xiaomi Mi Smart Clock

Grazie a un design compatto e minimalista, Xiaomi Mi Smart Clock trova facilmente spazio in qualsiasi ambiente della casa, dalla camera al soggiorno, dal salotto alla cucina. Dispone di uno schermo touch da 3,97 pollici con risoluzione di 800 x 480 pixel con la possibilità di visualizzare l’orologio, il meteo, il calendario o le proprie immagini digitali.

Sono presenti uno speaker da 1,5 pollici per la riproduzione audio e due microfoni far field per catturare i comandi vocali. Xiaomi Mi Smart Clock dispone infatti di Google Assistant e Chromecast, quest’ultimo per consentire la trasmissione di musica da uno smartphone o tablet.

Con la modalità alba Mi Smart Clock è in grado di aumentare gradualmente la luminosità dello schermo al mattino, agevolando il risveglio dal sonno, con un graduale aumento anche del volume della sveglia. Mi Smart Clock funge anche da hub di controllo per i dispositivi AIoT della casa, per avere a portata di mano le impostazioni dei prodotti Xiaomi installati.

Sono presenti la connettività WiFi 802/11 b/g/n e Bluetooth 5.0 BLE, oltre a 1 GB di RAM e 4 GB di memoria interna. L’alimentazione è garantita da un connettore microUSB posto nella parte posteriore del dispositivo che misura 113 x 68 x 81,5 mm e pesa 272 grammi.

Xiaomi Mi Smart Clock arriverà in Italia nel mese di marzo al prezzo di 59,99 euro.

Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K Pro

Il sensore da 3 megapixel della nuova telecamera si sicurezza Xiaomi permette di ottenere immagini più nitide, con una risoluzione di 2304 x 1296 pixel. Grazie all’apertura f/1.4 e a un obiettivo a sei elementi, le immagini sono sempre luminose e dettagliate, anche quando le condizioni di luce non sono ottimali.

L’algoritmo di rilevamento umano, assistito dall’intelligenza artificiale, consente di individuare le sagome umane per inviare messaggi automatici agli utenti. I due microfono e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore permettono inoltre di avere una nitida comunicazione bidirezionale.

E per chi è attento alla privacy degli ospiti, esiste un comando veloce che permette di ruotare istantaneamente la telecamera verso l’interno, per la massima riservatezza. È possibile controllare la telecamera tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.

Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K Pro dispone di connettività WiFi dual band e Bluetooth 4.2 BLE. misura 122 x 78 x 78 mm e pesa 249 grammi ed è alimentata con un adattatore in confezione di vendita. Supporta l’archiviazione su NAS o su microSD fino a 32 GB.

La nuova telecamera sarà in vendita a partire dal mese di marzo a 59,99 euro.