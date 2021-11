Apple TV+ novità novembre 2021: film, serie tv e originals

Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a novembre 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai due anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese d’autunno, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a novembre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Film da vedere su Apple TV+

Finch (original)

Una delle migliori novità da vedere su Apple TV+ a novembre 2021 è il film Finch, con protagonista Tom Hanks. Un uomo, un robot e un cane formano un’improbabile famiglia con una missione intensa e commovente: fare in modo che l’amato quattro zampe continui a essere accudito quando l’uomo non ci sarà più. Finch è un ingegnere robotico tra i pochi sopravvissuti a un cataclisma solare che ha trasformato il mondo in una landa desolata: da dieci anni vive in un bunker sotterraneo.

Disponibile su Apple TV+ dal 5 novembre 2021.

Finch, il trailer ufficiale

‘Twas the Fight Before Christmas (documentario)

Arriva questo mese ‘Twas the Fight Before Christmas, un documentario sul caso di Jeremy Morris. L’uomo, avvocato e grande amante del Natale, viene accusato dai vicini di casa di aver violato le regole del quartiere per via della sua ossessione per le festività. La situazione sfuggirà lentamente dal controllo. Un racconto sul cambiamento di prospettiva, con un messaggio sulle differenze e la tolleranza.

Disponibile su Apple TV+ dal 26 novembre 2021.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Dr Brain (original)

Una delle novità Apple TV+ più attese di novembre è Dr Brain, serie TV sud-coreana tratta dall’omonimo webtoon lanciata in occasione del debutto della piattaforma di streaming all’interno del Paese. Racconta la storia di un neuroscienziato che conduce alcuni esperimenti cerebrali sui defunti: l’uomo prova a entrare nei ricordi, nei pensieri e nelle emozioni degli altri attraverso la sincronizzazione cerebrale, con l’intento di scoprire cosa sia successo al figlio e alla moglie.

Disponibile su Apple TV+ dal 4 novembre 2021 (poi cadenza settimanale ogni venerdì).

Dr. Brain, il trailer ufficiale

Dickinson – stagione 3, finale (original)

Arriva a novembre la terza e ultima stagione di Dickinson, serie TV che debutta con tre episodi per poi proseguire con cadenza settimanale. Una versione romanzata di Emily Dickinson, che vuole sconfiggere i limiti della società in cui vive. In questa stagione finale, Emily (Hailee Steinfeld) è all’apice della sua carriera artistica, ma il periodo coincide con quello della Guerra Civile Americana.

Disponibile su Apple TV+ dal 5 novembre 2021 (primi tre episodi, poi cadenza settimanale).

Dickinson 3, il trailer ufficiale

The Shrink Next Door (original)

Tra le novità Apple TV+ di novembre 2021 anche The Shrink Next Door, serie ispirata a una storia vera con Will Ferrell e Paul Rudd che racconta il bizzarro rapporto tra uno psichiatra delle star e un paziente di lunga data. Con il tempo il carismatico dottore si inserisce nella vita del paziente, arrivando a trasferirsi nella sua casa e a farsi nominare presidente dell’azienda di famiglia. La serie esplora l’evolversi della dinamica medico-paziente in un gioco di potere disfunzionale.

Disponibile su Apple TV+ dal 12 novembre 2021 (primi tre episodi, poi cadenza settimanale).

The Shring Next Door, il trailer ufficiale

The Line (original)

Tra le novità da non perdere su Apple TV+ The Line, docuserie in quattro parti che fa parte del progetto partito lo scorso aprile con un podcast e una serie in sei puntate. Offre una prospettiva unica su aspetti mai raccontati della storia di Eddie Gallagher, ufficiale SEAL della Marina USA accusato di aver commesso crimini di guerra e poi assolto da tutti i capi d’accusa tranne uno: aver posato in una foto con un cadavere.

Disponibile su Apple TV+ dal 19 novembre 2021.

The Line, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Ciao, Jack! Che spettacolo, la gentilezza – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Harriet The Spy – 19 novembre 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a novembre 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di novembre per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

