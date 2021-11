Netflix novità novembre 2021: film, serie TV e originals

Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di novembre 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese autunnale ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a novembre 2021 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Film da vedere su Netflix

Yara (original)

La prima novità Netflix di novembre 2021 che scopriamo più da vicino è Yara, film che racconta la terribile storia di Yara Gambirasio, diventata tristemente nota. La pellicola ripercorre la vicenda partendo dalla sparizione e dalle ricerche, fino ad arrivare al ritrovamento del corpo e alla condanna per Massimo Giuseppe Bossetti, tuttora in carcere.

Disponibile su Netflix dal 5 novembre 2021.

Yara, il trailer ufficiale

Red Notice (original)

Un cast di stelle per Red Notice, il nuovo film originale Netflix che vede tra i protagonisti Dwayne “The Rock” Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Il profiler dell’FBI John Hartley è alle prese con un nuovo mandato dell’Interpol, e le sue ricerche lo catapultano in una rocambolesca rapina. Durante quest’ultima è costretto ad allearsi con il più grande responsabile di furti d’arte per poter catturare la ladra di opere artistiche più ricercata al mondo.

Disponibile su Netflix dal 12 novembre 2021.

Red Notice, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix

Men in Black II – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 The Harder They Fall – 3 novembre 2021

– 3 novembre 2021 Love hard (original) – 5 novembre 2021

(original) – 5 novembre 2021 Natale con il babbo (original) – 7 novembre 2021

(original) – 7 novembre 2021 Happiness Ever After (original) – 10 novembre 2021

(original) – 10 novembre 2021 Due donne – Passing (original) – 10 novembre 2021

(original) – 10 novembre 2021 Jumanji – The Next Level – 10 novembre 2021

– 10 novembre 2021 Kuroko’s Basketball Movie: Last Game – 15 novembre 2021

– 15 novembre 2021 BlacKKKlansman – 16 novembre 2021

– 16 novembre 2021 Mi chiamo Francesco Totti – 17 novembre 2021

– 17 novembre 2021 Nei panni di una principessa: inseguendo la stella (original) – 18 novembre 2021

(original) – 18 novembre 2021 tick, tick…BOOM! (original) – 19 novembre 2021

(original) – 19 novembre 2021 Piccole donne – 23 novembre 2021

– 23 novembre 2021 Bruised – Lottare per vivere (original) – 24 novembre 2021

(original) – 24 novembre 2021 Un pettirosso di nome Patty (original) – 24 novembre 2021

(original) – 24 novembre 2021 Un castello per Natale (original) – 26 novembre 2021

(original) – 26 novembre 2021 Bohemian Rhapsody – 27 novembre 2021

– 27 novembre 2021 La vetta degli dei (original) – 30 novembre 2021

Serie TV da vedere su Netflix

Narcos: Messico – stagione 3 (original)

A novembre arriva su Netflix la terza stagione di Narcos: Messico, serie TV spin-off incentrata sul Cartello di Guadalajara. La stagione 3 è ambientata durante la globalizzazione del narcotraffico negli anni ’90 e racconta la guerra che si scatena in seguito all’arresto di Felix, con l’emergere di una nuova generazione di boss messicani.

Disponibile su Netflix dal 5 novembre 2021.

Narcos: Messico 3, il trailer ufficiale

Arcane (original)

Tra le novità Netflix di novembre 2021 spicca anche Arcane, serie TV animata che porta in vita alcuni popolari campioni del videogioco League of Legends. Le tensioni tra le città di Piltover e Zaun giungono a un punto di rottura quando nuove invenzioni minacciano la rivoluzione. Con la creazione di Hextech ciascuno può controllare l’energia magica a Piltover, mentre a Zaun circola una nuova droga che trasforma gli essere umani in mostri.

Disponibile su Netflix dal 6 novembre 2021.

Arcane, il trailer ufficiale

Strappare lungo i bordi (original)

Arriva a novembre su Netflix Strappare lungo i bordi, l’attesa serie TV animata ambientata nell’universo narrativo del noto fumettista Zerocalcare. La serie italiana porta sullo schermo un racconto costellato di flashback e aneddoti d’infanzia che seguono le vicende di Sarah e Secco, in viaggio in treno verso qualcosa di molto difficile da fare.

Disponibile su Netflix dal 17 novembre 2021.

Strappare lungo i bordi, il trailer ufficiale

Cowboy Bebop (original)

Inizialmente indicata come disponibile dal mese scorso, arriva tra le novità Netflix di novembre 2021 l’attesa Cowboy Bebop. Si tratta di una serie TV live action basata sul popolare e omonimo anime giapponese, che racconta le vicende di una particolare squadra di cacciatori di taglie spaziali sulle tracce dei più pericolosi criminali della galassia. Un western spaziale ad alto contenuto d’azione.

Disponibile su Netflix dal 19 novembre 2021.

Cowboy Bebop, il trailer ufficiale

True Story (original)

Una delle novità Netflix più attese è senza dubbio True Story, miniserie TV con protagonisti Kevin Hart e Wesley Snipes. Durante una tappa del suo tour a Filadelfia, sua città natale, uno dei comici più famosi al mondo (Kevin Hart) deve decidere fino a che punto spingersi per arrivare a proteggere ciò che ha: le conseguenze della serata trascorsa con il fratello rischiano infatti di danneggiare la sua carriera.

Disponibile su Netflix dal 24 novembre 2021.

True Story, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix

Big Mouth (stagione 5) (original) – 5 novembre 2021

(original) – 5 novembre 2021 The Unlikely Murder (original) – 5 novembre 2021

(original) – 5 novembre 2021 Your Life is a Joke (original) – 9 novembre 2021

(original) – 9 novembre 2021 Gentefied (stagione 2) (original) – 10 novembre 2021

(original) – 10 novembre 2021 Tiger King (stagione 2) (original) – 17 novembre 2021

(original) – 17 novembre 2021 L’arte soffiata: Aria di Natale (original) – 19 novembre 2021

(original) – 19 novembre 2021 Hellbound (original) – 19 novembre 2021

(original) – 19 novembre 2021 Master of the Universe: Revelation Parte 2 (original)- 23 novembre 2021

(original)- 23 novembre 2021 F is for Family (stagione 5) (original) – 25 novembre 2021

(original) – 25 novembre 2021 Super ladri (original) – 25 novembre 2021

Le novità Netflix di novembre 2021

Queste dunque le migliori novità su Netflix a novembre 2021 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

