Infinity+ novità novembre 2021: film, serie TV e originals

Le novità Infinity+ di novembe 2021 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato la scorsa primavera con la nascita di Mediaset Infinity, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a novembre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity+

Nancy Drew e il passaggio segreto

Le novità Infinity+ di novembre 2021 partono con Nancy Drew e il passaggio segreto, adattamento cinematografico del romanzo del 1930 di Carolyn Keene. Dopo la morte della moglie, Carson Drew lascia Chicago con la figlia Nancy (Sophia Lillis) e si trasferisce in campagna. La ragazzina scopre che un antica dimora potrebbe essere infestata e si mette a indagare per scoprirne i misteri.

Disponibile su Infinity+ dal 2 novembre 2021.

Nancy Drew e il passaggio segreto, il trailer ufficiale

Life of the party – Una mamma al college

Tra le novità Infinity+ di novembre anche Life of the party – Una mamma al college, commedia con protagonista Melissa McCarthy. Lasciata dal marito, Deanna si rimette in gioco per provare a ripartire da zero: nel farlo si iscrive al college e si lascia andare ai divertimenti della vita, recuperando le opportunità perse e scoprendo la sua identità.

Disponibile su Infinity+ dal 3 novembre 2021.

Life of the party – Una mamma al college, il trailer ufficiale

Le regine del crimine

Cambiano genere con Le regine del crimine, film d’azione e poliziesco basato su una serie di fumetti con Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss. New York, 1978: con l’arresto dei proprio mariti, tre casalinghe di Hell’s Kitchen sono costrette a prendere in mano gli affari della mafia irlandese per difendere i propri interessi.

Disponibile su Infinity+ dal 9 novembre 2021.

Le regine del crimine, il trailer ufficiale

Injustice (Premiere)

Una delle novità Infinity+ da non perdere questo mese, soprattutto per gli appassionati dei supereroi, è Injustice, film d’animazone disponibile con l’iniziativa Premiere. Quando il mondo di Superman viene sconvolto da una serie di eventi scatenati da Joker, l’Uomo di Acciaio è determinato a riportare la pace in qualsiasi modo: instaura una vera tirannia a cui potrà porre fine solo Batman, e i membri della Justice League si dividono schierandosi chi da una parte chi dall’altra.

Disponibile su Infinity+ dal 26 novembre al 2 dicembre 2021.

Altri film da vedere su Infinity+

La chiave di Sara – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Due gran figli di… – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Homefront – 4 novembre 2021

– 4 novembre 2021 Shark – Il primo squalo – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Superintelligence – dal 5 all’11 novembre 2021 (Premiere)

– dal 5 all’11 novembre 2021 (Premiere) Tower Heist: colpo ad alto livello – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 I predoni – 8 novembre 2021

– 8 novembre 2021 Teen Titans Go! Il film – 11 novembre 2021

– 11 novembre 2021 Il primo Natale – 12 novembre 2021

– 12 novembre 2021 An American Pickle – dal 12 al 18 novembre 2021 (Premiere)

– dal 12 al 18 novembre 2021 (Premiere) Sognando a New York – In the heights – dal 19 al 25 novembre 2021 (Premiere)

– dal 19 al 25 novembre 2021 (Premiere) L’uomo di neve – 20 novembre 2021

– 20 novembre 2021 The forger – Il falsario – 24 novembre 2021

– 24 novembre 2021 Rock dog – 27 novembre 2021

– 27 novembre 2021 Sopravvissuti – 30 novembre 2021

– 30 novembre 2021 Tumbledown – Gli imprevisti della vita – 30 novembre 2021

Serie TV da vedere su Infinity+

Schitt’s Creek – stagione 6 (serie completa)

Tra le novità Infinity+ di novembre 2021 abbiamo la sesta e ultima stagione di Schitt’s Creek, dopo l’aggiunta delle precedenti cinque in esclusiva durante gli scorsi mesi. Si chiude la divertente serie comedy con Eugene Levy, ricco magnate di video store costretto a trasferirsi insieme alla moglie Moira e ai loro due figli: la famiglia si ritrova improvvisamente al verde e va a vivere in una deprimente e piccola cittadina che aveva comprato per gioco.

Disponibile su Infinity+ dall’11 novembre 2021.

Schitt’s Creek 6, il trailer ufficiale

Novità Infinity+ ottobre 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a novembre 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di novembre da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui in basso: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

