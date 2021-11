Amazon Prime Video novità novembre 2021: film, serie TV e originals

Le novità Amazon Prime Video di novembre 2021 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questo mese autunnale non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2021 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

Il visionario mondo di Louis Wain (original)

Le novità Amazon Prime Video di novembre 2021 si aprono con Il visionario mondo di Louis Wain, che racconta la vera storia dell’eccentrico artista britannico Louis Wain (Benedict Cumberbatch) e dei suoi quadri giocosi e a volte psichedelici che hanno contribuito a trasformare la percezione della gente sui gatti. Segue le avventure di questo ignorato eroe, mentre cerca di svelare i misteri “elettrici” del mondo.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 5 novembre 2021.

Il visionario mondo di Louis Wain, il trailer ufficiale

Sir Gawain e il Cavaliere Verde (original)

Una delle novità più attese dagli abbonati Amazon Prime Video di novembre 2021 è Sir Gawain e il Cavaliere Verde, un’avventura fantasy basata sulla leggenda arturiana con Dev Patel e Alicia Vikander. Sir Gawain, spericolato e testardo nipote di Re Artù, parte per affrontare il mitico Cavaliere Verde, un gigante dalla pelle di smeraldo che mette alla prova gli uomini. Combatterà contro fantasmi, giganti, ladri e truffatori durante il viaggio alla scoperta di sé, provando a dimostrare il suo valore.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 16 novembre 2021.

Sir Gawain e il Cavaliere Verde, il trailer ufficiale

Queenpins – Le regine del coupon (original)

Cambiamo genere con Queenpins – Le regine del coupon, una novità Amazon Original con Kristen Bell e Kirby Howell-Baptiste ispirata a una storia vera. In questa stravagante commedia seguiamo un’annoiata casalinga di periferia e la sua migliore amica, vlogger con grandi aspirazioni, che trasformano l’hobby di raccolta di coupon in una truffa da milioni di dollari. Nel cast anche Vince Vaughn.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 30 novembre 2021.

Queenpins – Le regine del coupon, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

Nella morsa del ragno – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 The Raven – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 40 carati – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Evidence – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Unsaid – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Mission – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Il Missionario – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Houdini – L’ultimo mago – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Basic – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Damage – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Howard e il destino del mondo – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Dead Silence – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 L’altra donna del re – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Noah – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Tutto Tutto Niente Niente – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Robot Chicken Special Star Wars 1-2-3 – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 La vita invisibile di Euridice Gusmao – 2 novembre 2021

– 2 novembre 2021 Scherzi del cuore – 2 novembre 2021

– 2 novembre 2021 Impiegato del mese – 2 novembre 2021

– 2 novembre 2021 Un lungo weekend – 2 novembre 2021

– 2 novembre 2021 Queen & Slim – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 A Man Named Scott (original) – 5 novembre 2021

(original) – 5 novembre 2021 I segreti di Wind River – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 Trolls World Tour 2 – 7 novembre 2021

– 7 novembre 2021 Il tuo ex non muore mai – 8 novembre 2021

– 8 novembre 2021 The Gaelic King – 8 novembre 2021

– 8 novembre 2021 Knight Of Cups – 9 novembre 2021

– 9 novembre 2021 Mexican Sunrise – 10 novembre 2021

– 10 novembre 2021 Irish Jam – 11 novembre 2021

– 11 novembre 2021 B3N: Respira (original) – 12 novembre 2021

(original) – 12 novembre 2021 The Keeper – 15 novembre 2021

– 15 novembre 2021 Go Dante, Go Go Go! – 16 novembre 2021

– 16 novembre 2021 The Leading Man – 18 novembre 2021

– 18 novembre 2021 My Way: The Rise And Fall Of Silvio Berlusconi – 21 novembre 2021

– 21 novembre 2021 Fire Squad – Incubo di fuoco – 22 novembre 2021

– 22 novembre 2021 The Hunt – 22 novembre 2021

– 22 novembre 2021 Emma – 22 novembre 2021

– 22 novembre 2021 L’uomo invisibile – 22 novembre 2021

– 22 novembre 2021 Il sapore del successo – 26 novembre 2021

– 26 novembre 2021 Raging Sharks – 30 novembre 2021

– 30 novembre 2021 Waves – Le onde della vita – 30 novembre 2021

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Qua La Zampa 2 – Un amico è per sempre – 3 novembre 2021

Mi chiamo Francesco Totti – 15 novembre 2021

Un pugno di amici – 19 novembre 2021

Yesterday – 21 novembre 2021

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Vita da Carlo (original)

Le novità Amazon Prime Video di novembre 2021 lato serie TV si aprono con Vita da Carlo, serie comedy in dieci puntate in cui Carlo Verdone interpreta sé stesso in un’irresistibile vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione. L’attore e regista rivela aspetti inediti della sua personalità in una nuova avventura creativa, con al fianco un cast di attori che vestono i panni di persone reali (moglie, figli) e personaggi creati. Scritta, diretta e interpretata dallo stesso Verdone.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 5 novembre 2021.

Vita da Carlo, il trailer ufficiale

Always Jane (original)

Su Prime Video è disponibile questo mese Always Jane, serie che racconta del momento in cui l’adolescente transgender Jane Noury si prepara a lasciare la sua famiglia per partire per il college. La serie Original in quattro episodi parla dell’amore incondizionato di una famiglia capace di superare qualsiasi ostacolo per permettere a Jane di vivere in un mondo autentico.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 12 novembre 2021.

Always Jane, il trailer ufficiale

La Ruota del Tempo (original)

Una delle novità Amazon Prime Video di novembre 2021 più attese è senza dubbio la serie TV La Ruota del Tempo, tratta da una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi (90 milioni di libri venduti per Robert Jordan). Ambientata in un mondo epico e tentacolare nel quale la magia può essere utilizzata solo da alcune donne, segue Moiraine (Rosamund Pike), componente dell’organizzazione Aes Sedai. La donna è alla ricerca di cinque giovani uomini e donne tra i quali si profetizza ci sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 19 novembre 2021.

La Ruota del Tempo, il trailer ufficiale

Hanna – stagione 3 (original)

Sulla piattaforma sbarca questo mese la terza stagione della serie TV originale Hanna. Prosegue il viaggio della donna interpretata da Esmé Creed-Miles, creata dalla sinistra organizzazione Utrax e addestrata per essere un’assassina: in questa stagione sta segretamente provando a distruggere dall’interno l’organizzazione e a liberarsi dalla sua presa con l’aiuto della sua vecchia nemica, l’ex agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos).

Disponibile su Amazon Prime Video dal 24 novembre 2021.

Hanna 3, il teaser trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Blackish (stagioni 1-6) – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Monstershop (stagione 2) – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Mr. Pickles (stagione 1) – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Robot Chicken (stagione 6) – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Athf (stagione 8) – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 China, IL (stagione 1) – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 The Venture Bros. (stagione 1) – 1 novembre 2021

– 1 novembre 2021 Pete The Cat (nuovi episodi stagione 2) – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Pau Gasol: It’s About the Journey – 12 novembre 2021

– 12 novembre 2021 All or Nothing: Toronto Maple Leafs (original) – 12 novembre 2021

(original) – 12 novembre 2021 World of Winx (stagione 1, fino all’episodio 13) – 17 novembre 2021

– 17 novembre 2021 This is Us (stagione 5) – 24 novembre 2021

– 24 novembre 2021 All or Nothing: Juventus (original) – 25 novembre 2021

(original) – 25 novembre 2021 Hunter x Hunter (stagione 1) – 30 novembre 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2021 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di novembre per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

