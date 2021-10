Disney+ novità novembre 2021: film, serie TV e originals

Cosa vedere tra le novità di novembre 2021 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di un anno, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo novembre 2021, tra i contenuti originali e le novità targate Star, considerando che il 12 novembre cade il Disney+ Day.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a novembre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Film da vedere su Disney+

Underwater

Tra le novità Disney+ di novembre 2021 troviamo Underwater, thriller fantascientifico con protagonista Kristen Stewart. La piattaforma mineraria sottomarina Kepler viene danneggiata da un terremoto devastante ed è necessaria l’evacuazione: l’equipaggio è costretto a camminare sul fondo dell’oceano verso una nave abbandonata per trovare un dispositivo di comunicazione, ma non sa che qualcosa li aspetta nelle torbide profondità dell’oceano.

Disponibile su Disney+ dal 5 novembre 2021.

Underwater, il trailer ufficiale

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

La prima delle grandi novità pensate per celebrare il Disney+ Day è Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, l’ultimo blockbuster targato Marvel Studios. Un giovane supereroe deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle e con suo padre, leader di una pericolosa organizzazione. Nel cast Simu Liu, Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen e Florian Munteanu.

Disponibile su Disney+ dal 12 novembre 2021.

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, il trailer ufficiale

Home Sweet Home – Mamma ho perso l’aereo

Grande attesa (condita da qualche polemica) per il remake del celebre film con protagonista Macaulay Culkin: arriva su Disney+ Home Sweet Home – Mamma ho perso l’aereo. Max è un ragazzo dispettoso che viene lasciato a casa da solo dalla famiglia, partita per una vacanza in Giappone: dovrà proteggere la sua casa da una coppia sposata che cerca di recuperare un cimelio dal valore inestimabile, tra diverse peripezie esilaranti.

Disponibile su Disney+ dal 12 novembre 2021.

Home Sweet Home – Mamma ho perso l’aereo, il trailer ufficiale

Jungle Cruise

Altra novità importante per il Disney+ Day del 12 novembre è Jungle Cruise, film passato dall’Accesso VIP lo scorso luglio. Una divertente ed emozionante corsa lungo il Rio delle Amazzoni con Dwayne “The Rock” Johnson ed Emily Blunt nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e dell’intrepida ricercatrice Lily Houghton. Quest’ultima vuole scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative.

Disponibile su Disney+ dal 12 novembre 2021.

Jungle Cruise, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+

Flightplan – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Intrecci dal passato – 12 novembre 2021

– 12 novembre 2021 Spin – 12 novembre 2021

– 12 novembre 2021 I Simpson in Plusaversary (cortometraggio) – 12 novembre 2021

(cortometraggio) – 12 novembre 2021 Ciao Alberto (cortometraggio) – 12 novembre 2021

(cortometraggio) – 12 novembre 2021 I Racconti di Olaf (cortometraggio) – 12 novembre 2021

(cortometraggio) – 12 novembre 2021 Era mio padre -12 novembre 2021

-12 novembre 2021 Deja vu – Corsa contro il tempo – 12 novembre 2021

– 12 novembre 2021 Face/Off – 12 novembre 2021

– 12 novembre 2021 Vi presento Christopher Robin – 26 novembre 2021

Serie TV da vedere su Disney+

Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza

Tra le novità Disney+ da vedere a novembre 2021 anche Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, serie TV che racconta come una sola azienda abbia innescato la peggiore epidemia di tossicomania della storia americana. Dai consigli di amministrazione di Big Pharma a una comunità mineraria della Virginia, fino ai corridoi della DEA: la serie, con protagonista Michael Keaton e ispirata al best seller del New York Times di Beth Macy, porta gli spettatori nell’epicentro della lotta contro la dipendenza da oppioidi.

Disponibile su Disney+ dal 12 novembre 2021 (primi due episodi).

Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, il trailer ufficiale

Il mondo secondo Jeff Goldblum – stagione 2

A novembre arriva sulla piattaforma la seconda stagione di Il mondo secondo Jeff Goldblum, docuserie nella quale il celebre attore scopre i sorprendenti segreti dietro una serie di argomenti. Tra un nuovo cast di personaggi fantastici, composto da fan appassionati ed esperti, Jeff scopre come certe cose abbiano plasmato il mondo in cui viviamo.

Disponibile su Disney+ dal 12 novembre 2021.

Il mondo secondo Jeff Goldblum 2, il trailer ufficiale

Hawkeye

Una delle novità da non perdere nel novembre 2021 di Disney+ è Hawkeye, serie TV originale Marvel Studios che vede protagonista Jeremy Renner in una New York del post Blip. L’ex Avenger Clint Barton deve tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale, ma è costretto ad allearsi con un’abile arciera e sua grande fan (Hailee Stainfeld) per smascherare una cospirazione criminale.

Disponibile su Disney+ dal 24 novembre 2021 (primi due episodi).

Hawkeye, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Disney+

The Premise – Questioni morali – dal 3 novembre 2021

– dal 3 novembre 2021 What We Do in the Shadows (stagioni 1-2) – 3 novembre 2021

– 3 novembre 2021 Grey’s Anatomy (stagione 18) – un episodio ogni mercoledì

– un episodio ogni mercoledì Snowfall (stagioni 1-4) – 10 novembre 2021

– 10 novembre 2021 Marvel’s Hit-Monkey – 17 novembre 2021

– 17 novembre 2021 Besos Al Aire – 17 novembre 2021

– 17 novembre 2021 The Resident (stagione 5) – 24 novembre 2021

– 24 novembre 2021 The Choe Show – 24 novembre 2021

– 24 novembre 2021 The Beatles: Get Back – dal 25, 26 e 27 novembre 2021

Per i più piccoli sono poi in arrivo la terza stagione di Big Hero 6 (10 novembre), Topolino – La casa del divertimento (24 novembre) e la seconda stagione di Mira the Royal Detective (24 novembre).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a novembre 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

