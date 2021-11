NOW e Sky On Demand novità novembre 2021: film, serie TV e originals

NOW e Sky On Demand novità novembre 2021: film, serie TV e...

Quali sono le novità da vedere a novembre 2021 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche in questo caso non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a novembre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Film da vedere su NOW e Sky On Demand

Ai confini del male (original)

Apre le novità NOW e Sky On Demand di novembre 2021 Ai confini del male, film original diretto da Vincenzo Alfieri. Due ragazzi spariscono dopo un rave in un bosco, e i sospetti ricadono sul “mostro” che già in passato aveva provocato dolore in zona. Due carabinieri indagano nel tentativo di risolvere il mistero e ritrovarli: Meda (Edoardo Pesce) e l’inflessibile e rigoroso, ma non infallibile, Capitano Rio (Massimo Popolizio).

Disponibile su NOW e Sky On Demand dall’1 novembre 2021

Ai confini del male, il trailer ufficiale

Copshop – Scontro a fuoco

Tra le novità NOW e Sky On Demand di novembre 2021 anche Copshop – Scontro a fuoco, film diretto da Joel Carnahan con protagonisti Gerard Butler e Frank Grillo. Una stazione di polizia di una piccola cittadina diventa un improbabile campo di battaglia per un sicario, una poliziotta alle prime armi e un truffatore doppiogiochista in cerca di un rifugio dietro le sbarre.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 22 novembre 2021.

Copshop – Scontro a fuoco, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand

The Female Brain – Donne vs Uomini – 2 novembre 2021

– 2 novembre 2021 The Bleeder – 3 novembre 2021

– 3 novembre 2021 Lezione di pittura – 3 novembre 2021

– 3 novembre 2021 Hard Night Falling – Una notte per morire – 4 novembre 2021

– 4 novembre 2021 In Dubious Battle – Il coraggio degli ultimi – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 Opere senza autore – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 Il settimo giorno – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 Ooops! L’avventura continua – 7 novembre 2021

– 7 novembre 2021 4 ragazzi e la magica creatura – 7 novembre 2021

– 7 novembre 2021 Il prezzo dell’arte – 8 novembre 2021

– 8 novembre 2021 Impero criminale – 9 novembre 2021

– 9 novembre 2021 Penguin Bloom – 10 novembre 2021

– 10 novembre 2021 Willy’s Wonderland – 11 novembre 2021

– 11 novembre 2021 In a relationship – Amori a lungo termine – 12 novembre 2021

– 12 novembre 2021 Come pietra paziente – 13 novembre 2021

– 13 novembre 2021 Boys – 14 novembre 2021

– 14 novembre 2021 Lasciami andare – 15 novembre 2021

– 15 novembre 2021 Night Hunter – 16 novembre 2021

– 16 novembre 2021 I profumi di Madame Walberg – 16 novembre 2021

– 16 novembre 2021 Shiraz – La città delle rose – 17 novembre 2021

– 17 novembre 2021 800 eroi – 18 novembre 2021

– 18 novembre 2021 Bombshell – La voce dello scandalo – 19 novembre 2021

– 19 novembre 2021 Mrs Lowry & Son – 21 novembre 2021

– 21 novembre 2021 Tutti per Uma – 23 novembre 2021

– 23 novembre 2021 Anna Rosenberg – 24 novembre 2021

– 24 novembre 2021 La vita che verrà – Herself – 25 novembre 2021

– 25 novembre 2021 Mandibules – Due uomini e una mosca – 26 novembre 2021

– 26 novembre 2021 Qua la Zampa 2 – Un amico è per sempre – 26 novembre 2021

– 26 novembre 2021 Endless – 27 novembre 2021

– 27 novembre 2021 Rufus e la porta segreta – 28 novembre 2021

– 28 novembre 2021 E noi come stronzi rimanemmo a guardare – 29 novembre 2021

– 29 novembre 2021 La nostra storia – 30 novembre 2021

Questo mese sono inoltre previste le Collection Diego Abatantuono (dall’1 al 7 novembre), Tom Hanks (8-12 novembre), Checco Zalone (13-19 novembre), DC (20-26 novembre) e Claudio Bisio (27-30 novembre).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Il simbolo perduto

Per gli appassionati delle opere di Dan Brown, autore de Il codice da Vinci, Angeli e Demoni e Inferno, arriva su NOW e Sky la serie TV dedicata a Il simbolo perduto. Protagonista un giovane Robert Langdon (interpretato da Ashley Zukerman), professore di simbologia religiosa ad Harvard alle prese con la sua prima e agghiacciante avventura della carriera. L’uomo si ritrova improvvisamente coinvolto in una serie di enigmi mortali quando il suo mentore scompare misteriosamente.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dall’8 novembre 2021.

Il simbolo perduto, il trailer ufficiale

Dexter: New Blood (miniserie)

Novembre è finalmente il mese di Dexter: New Blood, miniserie che fa da sequel alla popolare serie TV Dexter, basata sui romanzi di Jeff Lindsay. Circa 10 anni dopo il finale della stagione originale, Dexter Morgan si è trasferito nella piccola città di Iron Lake nascondendo la sua vera identità. L’uomo ha una relazione con il capo della polizia e ha represso i suoi impulsi da serial killer, ma una serie di avvenimenti farà ricomparire il “passeggero oscuro” dentro di lui.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 10 novembre 2021.

Dexter: New Blood, il trailer ufficiale

Possessions

Tra le novità lato serie TV anche Possessions, che racconta l’incubo di Natalie, una giovane donna francese trasferitasi in Israele che viene accusata di aver ucciso suo marito la notte stessa del matrimonio. A prendere le sue difese Karim, funzionario del consolato francese, ma anche lui non riesce a decifrare del tutto la persona a cui deve prestare aiuto: Natalie è innocente o un’incredibile manipolatrice?

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 13 novembre 2021.

Possessions, il trailer ufficiale

Yellowjackets

Ambientata negli anni ’90, Yellowjackets è un’interessante serie survival drama con Christina Ricci. Racconta la storia di un gruppo di calciatrici liceali che sopravvive miracolosamente a un incidente aereo, finendo in una remota e selvaggia zona dell’Ontario. La serie si concentra su due momenti delle loro vite: l’incidente che le ha messe faccia a faccia con la morte e la natura e le vite ricostruite a distanza di 25 anni. Il passato non è mai veramente dimenticato, e gli eventi di tanti anni prima condizionano ancora il presente.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 17 novembre 2021.

Yellowjackets, il trailer ufficiale

Gomorra – La serie – stagione 5, finale (original)

Una delle novità NOW e Sky On Demand sicuramente più attese è la quinta e ultima stagione di Gomorra – La serie, liberamente ispirata al best seller di Roberto Saviano che racconta di spacciatori di droga e organizzazioni criminali di stampo camorristico. Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità. L’uomo è però braccato dalla polizia e costretto in un bunker, con ‘o Maestrale come unico alleato. La guerra è ormai imminente, quando si scopre che Ciro è vivo.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 19 novembre 2021.

Gomorra – La serie 5, il trailer ufficiale

Succession – stagione 3

A novembre arriva la terza stagione di Succession, con una guerra aperta su più fronti in casa Roy. Kendall ha sfidato il padre e lo ha screditato pubblicamente, e ora è alla ricerca dell’appoggio dei fratelli. Intanto Logan vuole fargliela pagare molto cara per la mancanza di rispetto, e Shiv e Roman si ritrovano tra l’incudine e il martello: da che parte si schiereranno?

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 29 novembre 2021.

Succession 3, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

RFDS: Royal Flying Doctor Service – 5 novembre 2021

– 5 novembre 2021 I misteri di Aurora Teagarden – 6 novembre 2021

– 6 novembre 2021 McDonald & Dodds (stagione 2) – 9 novembre 2021

– 9 novembre 2021 Detective Reyka – 14 novembre 2021

– 14 novembre 2021 Chicago Med (stagione 7) – 16 novembre 2021

– 16 novembre 2021 Chicago Fire (stagione 10) – 16 novembre 2021

– 16 novembre 2021 Chicago P.D. (stagione 9) – 16 novembre 2021

– 16 novembre 2021 Loro uccidono – Ombre dal passato (stagione 2) – 25 novembre 2021

– 25 novembre 2021 I misteri di Whitstable Pearl – 30 novembre 2021

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a novembre 2021. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

