Alexa si aggiorna e arrivano tante funzionalità interessanti

Puntuale come un orologio, Amazon ha rilasciato l’aggiornamento di ottobre per Alexa con tante interessanti novità pensate per rendere più appagante l’utilizzo dei dispositivi smart.

L’aggiornamento Alexa di ottobre è ricco di funzionalità

Una tra le più attese e interessanti novità integrate in questo aggiornamento, è certamente la possibilità di “trasferire la musica” da un dispositivo Echo all’altro. Mettiamo caso che state ascoltando un brano su un dispositivo Echo in salone ma vi state per spostare in cucina per fare uno spuntino: bene, con il comando “Alexa, pausa” potete mettere in pausa – appunto – la riproduzione in salone per farla ripartire in cucina su un altro dispositivo Echo con il comando “Alexa, fai ripartire la musica da qui“. La funzionalità è disponibile anche per i dispositivi Echo Buds e anche su Echo Auto, in modo da continuare ad ascoltare il vostro brano preferito nel punto esatto in cui l’avete interrotto.

Gli amanti della NFL avranno la possibilità di far partire “The Two-Minute Drill“, ovvero lo show pre-partita in cui esperti e sportivi analizzano le prestazioni della vostra squadra preferita, su tutti i dispositivi smart screen con Alexa tramite il comando “Alexa, play the Seahawks Two-Minute Drill“. Inoltre, per tutti gli utenti residenti negli USA e in Canada, TikTok è finalmente pronto a fare il salto su Amazon Fire TV per guardare e scoprire nuovi video sul social network tramite il comando “Alexa, avvia TikTok“.

A questo link trovate la lista completa delle nuove funzionalità aggiunte dal team di sviluppo di Amazon Alexa.

