Oggi, 17 giugno 2020, arriva ufficialmente sul mercato italiano Amazon Echo Auto, l’ultimo dispositivo della famiglia Echo del colosso dello shopping online pensato per portare tutte le potenzialità dell’assistente vocale Alexa anche in auto.

Amazon Echo Auto: caratteristiche e funzioni

Amazon Echo Auto è il primo dispositivo della sempre più vasta famiglia Echo ad essere pensato per un utilizzo su strada e nasce con un obiettivo ben preciso: permettere agli utenti di sfruttare anche in viaggio tutte le potenzialità e la comodità di Alexa.

Questa finalità è stata messa bene in evidenza nelle parole di Eric Saarnio, Vice Presidente, Amazon Devices EU: «Molti clienti ci hanno segnalato il desiderio di avere accesso ad Alexa ovunque si trovino. Siamo lieti di offrire loro un modo semplice per aggiungere Alexa alla loro automobile. Con Echo Auto, i clienti possono ora godersi tutta la comodità garantita da Alexa in viaggio, con la possibilità di riprodurre la musica, effettuare telefonate, proseguire l’ascolto dei propri audiolibri, giocare con i videogiochi, gestire i propri memo e molto altro – tutto questo usando semplicemente la loro voce».

Per quanto riguarda i dati tecnici, Amazon Echo Auto dispone di ben 8 microfoni con tecnologia far field per fare in modo che Alexa sia sempre pronta a rispondere alle richieste dell’utente a dispetto dei rumori dell’ambiente automobilistico (strada, aria condizionata, musica e quant’altro). Naturalmente un dispositivo di questo tipo ha bisogno di essere alimentato e infatti Amazon Echo Auto si collega alla presa da 12V o alla porta USB dell’automobile e può inoltre essere connesso alla vettura tramite Bluetooth o anche all’impianto stereo via AUX.

Amazon Echo Auto va collegato all’app Alexa installata sullo smartphone dell’utente e per la connessione si appoggia al piano dati del cliente.

Per quanto concerne le funzioni, sono ovviamente tutte quelle di Alexa, con la comodità di essere collegata all’unico account dell’utente, che in questo modo può controllare i dispositivi collegati, ascoltare le proprie playlist e le ultime notizie, salvare promemoria, avviare telefonate e tutto il resto (Skill comprese).

Amazon Echo Auto: prezzo e disponibilità in Italia

Amazon Echo Auto è disponibile all’acquisto in Italia a partirea da oggi, 17 giugno, al prezzo di listino di 59,99 euro. Il dispositivo è acquistabile naturalmente sul sito Amazon.it, ma anche presso altri punti vendita fra cui MediaWorld. Ecco il link per acquistarlo subito su Amazon:

Acquista Amazon Echo Auto a 59,99 euro su Amazon.it

