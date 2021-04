Amazon presenta le nuovissime cuffie true wireless Echo Buds

Il colosso dell’e-commerce ha presentato oggi la nuova generazione di cuffie true wireless Amazon Echo Buds caratterizzate da un design completamente nuovo e più comodo, audio dinamico nitido e bilanciato, tecnologia di cancellazione attiva del rumore progettata su misura, microfoni migliorati e accesso a mani libere tramite Amazon Alexa.

Le cuffie Amazon Echo Buds sono più comode e compatte con audio migliorato

Le nuovissime cuffie Amazon Echo Buds sono il 20% più piccole e leggere e resistono a schizzi, sudore e pioggia leggera. La nuova tecnologia di cancellazione attiva del rumore di Amazon, attivabile tramite Alexa, rende Echo Buds in grado di annullare il doppio del rumore rispetto alla prima generazione di cuffie.

Invocando l’assistente digitale di Amazon è possibile accedere a tutti i contenuti, che si tratti di un audiolibro Audible, un podcast, oppure l’artista preferito su Amazon Music, Apple Music, Spotify, YouTube Music e altro ancora.

Entro la fine dell’anno gli utenti avranno modo di utilizzare il filtro VIP sui nuovissimi Echo Buds per selezionare le notifiche dello smartphone che desiderano ascoltare.

Le cuffie true wireless Amazon Echo Buds offrono fino a cinque ore di riproduzione musicale con una singola carica con cancellazione attiva del rumore e accesso a mani libere ad Alexa, mentre la custodia compatta prolunga l’autonomia a fino a 15 ore di riproduzione musicale. Una ricarica rapida di 15 minuti è sufficiente per avere fino a due ore di riproduzione musicale. Il livello di carica della batteria è consultabile in qualsiasi momento tramite Alexa, oltre che tramite gli appositi led indicatori. Infine è possibile impostare i controlli di tocco integrati per accedere ai propri servizi vocali nativi Siri o Google Assistant.

Disponibilità e prezzo di Amazon Echo Buds

Le cuffie TWS Amazon Echo Buds sono disponibili nelle due opzioni di colore bianco glaciale e nero e sono in preordine da oggi con spedizioni ai clienti negli Stati Uniti che inizieranno a maggio.

La versione con ricarica cablata USB-C costa 119,99 dollari, mentre quella con la ricarica wireless costa 139,99 dollari, tuttavia, solo per un periodo di tempo limitato la prima sarà disponibile per 99,99 dollari e la seconda sarà acquistabile al prezzo di 119,99 dollari, inoltre i clienti idonei che approfitteranno dell’offerta di lancio riceveranno anche sei mesi gratis di Amazon Music Unlimited e Audible Plus. Per maggiori informazioni potete visitare amazon.com/echobuds.

