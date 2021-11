Da Expert arriva l’Anteprima Black: migliori offerte su smartphone, TV e computer

Nella giornata di oggi, 1 novembre 2021, Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, lancia il nuovo volantino “Anteprima Black“, specifico per i punti vendita della piattaforma DGgroup e comprensivo di un’ampia selezione di offerte tech, che permettono anche di sfruttare i vantaggi del bonus TV e del Bonus Rottamazione TV per il (parziale) switch off.

Prima di entrare nel merito delle offerte va ricordato che Expert offre la possibilità – per gli ordini da 200 a 5.000 euro – di pagare in 10 mesi a tasso zero con prima rata a 30 giorni. Inoltre è disponibile il servizio “Prenota e Ritira”, che consente di prenotare i prodotti desiderati online e poi procedere al ritiro in negozio. La prima pagina del volantino menziona poi una promozione dedicata alle asciugatrici.

Offerte “Anteprima Black” di Expert DGgroup (1-14 novembre)

Il volantino in argomento sarà valido per le prime due settimane del mese appena iniziato, dunque fino al 14 novembre 2021. Andiamo a scoprire le migliori offerte del volantino “Anteprima Black” di Expert DGgroup, già divise per categoria per facilità di consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable e accessori in offerta da Expert

Tablet e computer in offerta da Expert

Smart TV in offerta da Expert

Queste e tutte le altre offerte del volantino, comprensive di tante altre smart TV, elettrodomestici e altro, sono visibili al link sottostante:

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto. Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!