Amazon Music ora supporta l’audio spaziale anche sulle cuffie

Amazon offre l’audio spaziale dal 2019, ma era limitato a un breve elenco di dispositivi tra cui Echo Studio e SRS-RA5000 di Sony, mentre da oggi la funzionalità sarà utilizzabile tramite qualsiasi tipo di cuffie.

Il gigante dell’e-commerce ha annunciato che a partire da oggi gli abbonati ad Amazon Music Unlimited potranno ascoltare brani musicali con audio spaziale tramite le proprie cuffie preferite utilizzando l’app per Android e iOS.

L’esperienza audio immersiva e multidimensionale di Amazon dovrebbe essere in gran parte simile a quella offerta da Apple, fatta eccezione per il tracciamento dei movimenti della testa che permette ai possessori di iPhone con Face ID di utilizzare anche le espressioni del volto per eseguire le azioni.

Le cuffie AirPods Pro e AirPods Max di Apple supportano il tracciamento dinamico della testa per offrire un’esperienza sonora unica.

Amazon Music supporta l’audio spaziale su tutte le cuffie

La funzionalità relativa all’audio spaziale verrà presentata all’utente con un badge Dolby Atmos o 360 ​​Reality Audio nell’app Amazon Music durante la riproduzione di tracce che supportano l’audio spaziale.

Amazon afferma che l’audio spaziale offre un’esperienza audio multidimensionale, aggiungendo spazio, chiarezza e profondità che non è ottenibile con la modalità stereo tradizionale, anche se la qualità può variare notevolmente in base alle abilità di produttori e artisti.

Inoltre, a partire da oggi gli abbonati ad Amazon Music avranno accesso a tracce audio lossless HD e Ultra HD ad alta risoluzione senza dover aggiornare il proprio account. Amazon afferma di avere oltre 75 milioni di brani disponibili in qualità HD e milioni in Ultra HD.

Come avere Amazon Music Unlimited gratis

Se siete interessati a provare il servizio di musica in streaming Amazon Music Unlimited senza attivare un abbonamento mensile o annuale ricordiamo che Amazon offre una prova gratuita disponibile normalmente per un periodo di 30 giorni, ma che al momento è estesa a 3 mesi.

