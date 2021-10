Potete scaricare gli sfondi dei nuovi Apple MacBook Pro

Ieri, durante lo speciale evento “Unleashed”, Apple ha lanciato diversi interessanti prodotti, come le nuove versioni di MacBook Pro, processori sempre più potenti e la nuova generazione di cuffie true wireless dell’azienda e, così come avviene in occasione di ogni annuncio da parte del colosso di Cupertino, la community che ruota attorno ad esso si mette subito in movimento.

Pertanto, non c’è da stupirsi se, a distanza di poche ore dalla presentazione ufficiale della nuova gamma di Apple MacBook Pro, in Rete siano già disponibili gli sfondi esclusivi pensati per tali dispositivi.

Così come apprendiamo, tali sfondi provengono da macOS Monterey RC, versione rilasciata ieri dal colosso di Cupertino per gli sviluppatori e i beta tester e che sarà disponibile in versione stabile a partire dal 25 ottobre 2021 per i seguenti dispositivi:

Ricordiamo che tra le principali novità introdotte dal team di sviluppatori di Apple con macOS Monterey vi sono i miglioramenti di FaceTime, una nuova versione di Safari, la Modalità Focus per le notifiche, Live Text, iCloud+ e le funzioni SharePlay e Universal Control.

I nuovi sfondi di MacBook Pro da scaricare

Le precedenti build di macOS Monterey includevano già un nuovo sfondo disponibile in otto diverse versioni e con macOS Monterey RC arrivano altri due sfondi (che sono stati utilizzati nelle immagini di marketing dei nuovi MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici), disponibili sia in versione chiara che scura.

Ecco gli sfondi in blu, blu scuro, rosso e rosso scuro:

Potete scaricarli a risoluzione piena attraverso i seguenti link:

Ovviamente questi sfondi possono essere utilizzati su qualsiasi dispositivo, da uno smartphone a un computer.