Homepod mini arriva in Italia in tanti colori e con un nuovo abbonamento Apple Music

Homepod mini arriva in Italia in tanti colori e con un nuovo...

Nel corso dell’evento “Unleashed”, il secondo grande evento autunnale di Apple, il colosso ha annunciato alcuni nuovissimi colori per l’HomePod Mini, un nuovo abbonamento per Apple Music che punta tutto sull’utilizzo dei comandi vocali di Siri per accedere a tutta la propria musica.

HomePod mini arriva in Italia in tre nuovi colori

Andiamo con ordine: il colosso di Cupertino ha annunciato tre nuovi colori per l’HomePod Mini che puntano ad adattarsi meglio ai vari ambienti della casa e a esprimere al meglio la propria personalità.

Con HomePod mini sarà possibile controllare gli accessori per la domotica grazie all’integrazione con Siri e godere della raccolta musicale di Apple Music con il suono avvolgente a 360 gradi.

Le nuove colorazioni saranno disponibili a partire da fine novembre nei seguenti paesi: Australia, Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Taiwan.

È ufficiale, finalmente, l’arrivo di HomePod mini anche in Italia a un prezzo di 99 euro.

Apple Music Voice è il nuovo abbonamento economico per controllare la musica con la voce

In aggiunta, e a corredo, della presentazione dei nuovi colori di HomePod Mini, Apple ha annunciato un nuovo abbonamento, chiamato Apple Music Voice, basato sull’utilizzo dei comandi vocali di Siri per scegliere e controllare tutta la propria raccolta musicale.

“Con Siri utilizzato attivamente su centinaia di milioni di dispositivi in tutto il mondo, siamo entusiasti di aggiungere questo nuovo piano che offre un’esperienza musicale semplicemente usando la propria voce e rende Apple Music accessibile a ancora più persone in tutto il mondo” ha dichiarato Oliver Schusser, vice presidente di Apple Music e Beats.

Al costo di 4,99 dollari al mese gli abbonati potranno avere accesso alle oltre 90 milioni di canzoni presenti su Apple Music.

La stessa operazione di sottoscrizione dell’abbonamento avverrà tramite controllo vocale, basterà chiedere a Siri di iniziare il periodo di prova dell’ Apple Music Voice e il gioco è fatto.

Gli abbonati avranno, inoltre, accesso a nuove playlist dedicate a vari momenti della giornata o a particolari eventi come feste o cene.

Sfortunatamente l’abbonamento Apple Music Voice non supporterà l’audio spaziale e la qualità Lossless.

Il nuovo abbonamento sarà disponibile nei seguenti paesi nei prossimi mesi: Australia, Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Spagna, Taiwan, UK e USA.

