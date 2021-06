Apple avvia il rollout dell’audio 3D e a qualità lossless su Apple Music, anche in Italia

Diverse settimane fa a seguito di una lunga scia di rumor e leak, Apple annunciava finalmente l’arrivo dell’audio a qualità lossless e in 3D con Dolby Atmos per tutti gli utenti (paganti) di Apple Music.

Audio a qualità lossless sbarca in Italia

In queste ore, a stretto giro dalla conclusione della WWDC 2021, il colosso di Cupertino ha iniziato la fase di distribuzione della sopracitata feature per tutti gli utenti muniti di un abbonamento ad Apple Music con le ultime versioni di iOS 14, iPadOS 14 e macOS 11 Big Sur.

Dai dettagli condivisi in rete apprendiamo che la feature sta arrivando con un aggiornamento lato server, pertanto senza la necessità di scaricare un aggiornamento dell’applicazione oppure del sistema operativo. Una volta disponibile, ogni utente può selezionare la qualità lossless direttamente dalle impostazioni di Apple Music tramite il percorso Impostazioni > Musica > Qualità audio > Lossless (per una risoluzione massima di 24 bit/48 kHz) oppure Hi-Res Lossles (per una risoluzione massima di 24 bit/192 kHz).

Assieme alla riproduzione a qualità lossless, l’azienda di Tim Cook attiva anche l’audio 3D tramite Dolby Atmos. Al momento, contando le nuove playlist appositamente realizzate per provare la tecnologia su Apple Music, i brani che supportano la feature sono molto inferiori a quelli invece muniti della riproduzione lossless; da questo punto di vista Apple ha ancora molto da fare ma ha già confermato di aggiungere migliaia di brani già a partire dai prossimi giorni.

Alcune informazioni pubblicate in rete indicano che entrambe le feature sarebbero già in rilascio anche per alcuni fortunati utenti italiani, ma purtroppo gli iPhone con iOS 14.6 presenti in redazione non l’hanno ancora ricevuto nemmeno a seguito del riavvio. Fateci sapere nei commenti qui in basso se invece siete stati più fortunati di noi.

Vi lasciamo alla FAQ ufficiale di Apple per scoprire in dettaglio tutte le informazioni sulle feature disponibili su Apple Music a partire da oggi.

