Netflix novità ottobre 2021: film, serie TV e originals

Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di ottobre 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese di inizio autunno ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a ottobre 2021 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Film da vedere su Netflix

The Guilty (original)

Le novità Netflix di ottobre 2021 si aprono con The Guilty, thriller di Antoine Fuqua con protagonista Jake Gyllenhaal. Il film racconta gli eventi di una mattinata: nel tentativo di salvare la persona al telefono in grave pericolo, l’operatore del 911 Joe Baylor scoprirà che nulla è come sembra e che l’unica via d’uscita è affrontare la realtà.

Disponibile su Netflix dall’1 ottobre 2021.

The Guilty, il trailer ufficiale

Night Teeth (original)

A ottobre arriva su Netflix il film thriller/horror originale Night Teeth: impiegato come autista, un giovane studente trasporta due misteriose donne da una festa all’altra in giro per Los Angeles. Quando queste rivelano le loro sanguinose intenzioni e il pericoloso mondo sotterraneo al quale appartengono, la notte si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. Con Jorge Lendebord, Jr., Debby Ryan, Lucy Fry e Megan Fox.

Disponibile su Netflix dal 20 ottobre 2021.

Night Teeth, il trailer ufficiale

One Piece Stampede – Il film

Gli appassionati non potranno perdersi l’arrivo su Netflix di One Piece Stampede – Il film, pellicola prodotta da Toei Animation e ispirata alla popolare serie manga e anime. Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia partono per la Fiera mondiale del Pirata, un evento al quali partecipano filibustieri di tutto il mondo: dovranno affrontare trappole e inganni per trovare il tesoro di Gold Roger.

Disponibile su Netflix dal 24 ottobre 2021.

One Piece Stampede, il trailer ufficiale

Army of Thieves (original)

Tra le novità Netflix di ottobre anche Army of Thieves, prequel di Army of the Dead di Zack Snyder. Il bancario di provincia Dieter si fa travolgere da un’avventura quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall’Interpol: cercheranno di portare a termine una serie di rapine leggendarie al limite dell’impossibile in giro per l’Europa.

Disponibile su Netflix dal 29 ottobre 2021.

Army of Thieves, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix

Forever Rich – Storia di un rapper – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 The Seven Deadly Sins: Cursed by the Light – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Nightmare – Dal Profondo della notte – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Diana: Il Musical – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Il lato oscuro dello sport – 6 ottobre 2021

– 6 ottobre 2021 Mio fratello, mia sorella – 8 ottobre 2021

– 8 ottobre 2021 Convergence: il coraggio nella crisi – 12 ottobre 2021

– 12 ottobre 2021 Bright: Samurai Soul – 12 ottobre 2021

– 12 ottobre 2021 Io, tu, lui e lei – 15 ottobre 2021

– 15 ottobre 2021 8 Rue de l’Humanité – 20 ottobre 2021

– 20 ottobre 2021 Found: Ritrovate – 20 ottobre 2021

– 20 ottobre 2021 Flip a Coin – ONE OK ROCK Documentary – 21 ottobre 2021

Serie TV da vedere su Netflix

Another Life – stagione 2 (original)

Su Netflix sbarca la seconda stagione di Another Life, serie TV sci-fi che racconta dell’astronauta Niko Breckenridge. Quando un misterioso artefatto alieno approda sulla Terra, Niko deve condurre una missione interstellare sul suo pianeta d’origine, mentre suo marito cerca di stabilire un primo contatto con l’artefatto stesso. Quali strade sono disposti a percorrere per proteggersi l’un l’altro?

Disponibile su Netflix dal 14 ottobre 2021.

Another Life 2, il trailer ufficiale

You – stagione 3 (original)

Su Netflix debutta la terza stagione di You, serie TV tratta dall’omonimo romanzo di Caroline Kepnes. Appena sposati e con un bambino, Joe e Love si trasferiscono nella comunità di Madre Linda in California del Nord, circondati da privilegiati imprenditori dell’high tech, mamme blogger e biohacker. Joe si impegna a fondo nel suo nuovo ruolo di marito e padre, ma l’impulsività di Love sarà un problema?

Disponibile su Netflix dal 15 ottobre 2021.

You 3, il trailer ufficiale

Cowboy Bepop

Le novità Netflix di ottobre includono Cowboy Bepop, serie TV live action basata sull’omonimo e popolare anime giapponese. Una sgangherata squadra di cacciatori di taglie spaziali insegue i criminali più pericolosi della galassia. Con John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda e Alex Hassell.

Disponibile su Netflix dal 21 ottobre 2021.

Cowboy Bepop, il teaser con sigla di apertura ufficiale

Rick and Morty – stagione 5

Una delle novità da non perdere su Netflix a ottobre è la quinta stagione di Rick and Morty, popolare serie animata creata da Justin Roiland e Dan Harmon che è nata come parodia dell’iconico film Ritorno al Futuro. Ritornano gli amati personaggi con 10 nuovi episodi “autoconclusivi”: cosa combineranno questa volta lo scienziato Rick e il giovane nipote Morty?

Disponibile su Netflix dal 22 ottobre 2021.

Rick and Morty 5, il trailer ufficiale

The Office – stagioni 1-9

Non si tratta certamente di una novità assoluta, ma per gli abbonati Netflix arriva The Office con tutte le sue 9 stagioni complete. La popolare serie creata da Ricky Gervais e tratta dall’omonima versione britannica, racconta la vita in ufficio dei dipendenti della Dunder Mifflin, una società di vendita di carta, come se si trattasse di un documentario. Acclamata da pubblico e critica (rientra anche nella nostra selezione delle 10 serie TV più divertenti), si è aggiudica numerosi premi. Nel cast Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski e Jenna Fischer.

Disponibile su Netflix dal 23 ottobre 2021.

Altre serie TV da vedere su Netflix

Seinfeld (stagioni 1-9) – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 The Promised Neverland (stagione 2) – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 MAID – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Scissor Seven (stagione 3) – 3 ottobre 2021

– 3 ottobre 2021 On My Block – 4 ottobre 2021

– 4 ottobre 2021 Baking Impossible – 6 ottobre 2021

– 6 ottobre 2021 Sexy Beasts – 7 ottobre 2021

– 7 ottobre 2021 Pretty Smart – 7 ottobre 2021

– 7 ottobre 2021 Il club delle babysitter – 11 ottobre 2021

– 11 ottobre 2021 Little Things (stagione 4) – 15 ottobre 2021

– 15 ottobre 2021 Il mondo di Karma – 15 ottobre 2021

– 15 ottobre 2021 Life’s a Glitch with Julien Bam – 21 ottobre 2021

– 21 ottobre 2021 Sesso, amore e goop – 21 ottobre 2021

– 21 ottobre 2021 Dynasty (stagione 4) – 22 ottobre 2021

– 22 ottobre 2021 Locke & Key (stagione 2) – 22 ottobre 2021

– 22 ottobre 2021 Inside Job – 22 ottobre 2021

– 22 ottobre 2021 Luis Miguel – La serie (stagione 3) – 28 ottobre 2021

– 28 ottobre 2021 Il tempo che ti do – 29 ottobre 2021

– 29 ottobre 2021 Colin in bianco e nero – 29 ottobre 2021

Le novità Netflix di ottobre 2021

Queste dunque le migliori novità su Netflix a ottobre 2021 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

