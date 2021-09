NOW e Sky On Demand novità ottobre 2021: film, serie TV e originals

NOW e Sky On Demand novità ottobre 2021: film, serie TV e...

Quali sono le novità da vedere a ottobre 2021 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Sky offre ogni mese diverse new entry, e anche in questo caso non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a ottobre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Film da vedere su NOW e Sky On Demand

Lovely Boy (original)

Tra le novità NOW e Sky On Demand di ottobre 2021 arriva il film original Lovely Boy, con la regia di Francesco Lettieri. Racconta la storia di un giovane e promettente cantante della trap music romana, Nic (Andrea Carpenzano), con grandi capacità musicali e un atteggiamento di totale arroganza nei confronti del resto del mondo. Passerà dall’ascesa alla caduta in un vortice di distruzione, e dovrà affrontare la sfida più difficile: affrontare sé stesso.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 4 ottobre 2021.

Lovely Boy, il trailer ufficiale

Quelli che mi vogliono morto

A ottobre arriva su NOW e Sky On Demand Quelli che mi vogliono morto, action firmato Taylor Sheridan con Angelina Jolie. Un adolescente è testimone di un omicidio e fugge attraverso le regioni più selvagge del Montana inseguito da due assassini. Lo aiuterà una donna, esperta in tecniche di sopravvivenza: è lei la sua unica possibilità di salvezza.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dall’11 ottobre 2021.

Quelli che mi vogliono morto, il trailer ufficiale

Amore, matrimoni e altri disastri

Le novità di questo mese includono Amore, matrimoni e altri disastri (Love, Weddings & Other Disasters), una commedia sentimentale che intreccia più trame che vedono protagonisti delle nascenti coppie. Tra i personaggi principali una guida turistica (Andrew Bachelor), un puntiglioso celebrity catering (Jeremy Irons), una donna non vedente (Diane Keaton) e una giovane wedding planner (Maggie Grace) conosciuta per combinare disastri ai matrimoni.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 13 ottobre 2021.

Amore, matrimoni e altri disastri, il trailer ufficiale

Way Down (original)

A ottobre arriva il film Sky Original Way Down, che racconta le vicissitudini di una rapina alla Banca di Spagna passata alla storia. Un geniale studente di ingegneria pensa a un meticoloso piano per entrare nella Banca e mettere a segno un incredibile colpo insieme al commerciante d’arte Walter Moreland. Avranno a disposizione solo 105 minuti, la durata delle finale dei Mondiali di calcio che sarà giocata dalla Spagna e attirerà l’attenzione di tutti.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 18 ottobre 2021.

Way Down, il trailer ufficiale (in arrivo)

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand

La brava moglie – 1 ottobre 2021

– 1 ottobre 2021 Euforia – 2 ottobre 2021

– 2 ottobre 2021 Caccia al 12° uomo – 3 ottobre 2021

– 3 ottobre 2021 Divine – La fidanzata dell’altro – 5 ottobre 2021

– 5 ottobre 2021 Semina il vento – 7 ottobre 2021

– 7 ottobre 2021 Semper Fi – Fratelli in armi – 8 ottobre 2021

– 8 ottobre 2021 Lasciali parlare – 9 ottobre 2021

– 9 ottobre 2021 Latte e la pietra magica – 10 ottobre 2021

– 10 ottobre 2021 Paradise Hills – 12 ottobre 2021

– 12 ottobre 2021 Lansky – 15 ottobre 2021

– 15 ottobre 2021 Possession – L’appartamento del diavolo – 16 ottobre 2021

– 16 ottobre 2021 Aspettando Anya – 17 ottobre 2021

– 17 ottobre 2021 Due – 19 ottobre 2021

– 19 ottobre 2021 Morrison – 20 ottobre 2021

– 20 ottobre 2021 Rock’n Roll – 22 ottobre 2021

– 22 ottobre 2021 Il mostro della cripta – 23 ottobre 2021

– 23 ottobre 2021 Poly – 24 ottobre 2021

– 24 ottobre 2021 No sudden move – 25 ottobre 2021

– 25 ottobre 2021 Miss Julie – 26 ottobre 2021

– 26 ottobre 2021 Non mi uccidere -27 ottobre 2021

-27 ottobre 2021 Rifkin’s Festival – 29 ottobre 2021

– 29 ottobre 2021 A cena con il lupo – 30 ottobre 2021

– 30 ottobre 2021 Monster Family 2 – 31 ottobre 2021

– 31 ottobre 2021 Run – 31 ottobre 2021

Questo mese sono inoltre previste le Collection Western (dall’1 all’8 ottobre), Ficarra e Picone (9-15 ottobre), Apocalypse (16-22 ottobre) e Halloween (23-31 ottobre).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Equalizer

Una delle novità NOW e Sky On Demand di ottobre più importanti è The Equalizer, serie reboot di Un giustiziere a New York che si inserisce nell’universo narrativo di altre serie CBS. Si incentra su Robyn McCall (Queen Latifah), una donna con un passato misterioso e madre di una figlia adolescente: userà tutte le sua abilità per aiutare chi non ha nessun altro a cui rivolgersi, agendo come angelo custode di coloro che non possono difendersi.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dall’1 ottobre 2021.

The Equalizer, il trailer ufficiale

Tell Me a Story

Per gli amanti dei thriller arriva su NOW e Sky anche Tell Me a Story, serie antologica statunitense ideata da Kevin Williamson e basata su una serie messicana. Prende alcune delle fiabe più amate al mondo e le re immagina in modo decisamente più oscuro: nella prima stagione intreccia I tre porcellini, Hänsel e Gretel e Cappuccetto Rosso, con un racconto di amore, perdita, vendetta e omicidio.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 5 ottobre 2021.

Tell Me a Story, il trailer ufficiale

Belgravia (miniserie)

Basata sull’omonimo romanzo di Julian Fellowes, intitolato come il ricco quartiere di Londra, Belgravia è una miniserie in costume che riunisce i produttori esecutivi dietro a Downton Abbey. Si parte dalla notte del 15 giugno 1815 a Bruxelles, dove i più alti ranghi della società inglese si ritrovano per partecipare a una festa organizzata dalla Duchessa di Richmond. Sarà l’ultima volta in cui molti dei presenti potranno gustarsi un bicchiere di vino, conversare amabilmente e danzare con le proprie dame: la battaglia di Waterloo incombe.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 6 ottobre 2021.

Belgravia, il trailer ufficiale

American Crime Story: Impeachment

Tra le novità NOW e Sky On Demand di ottobre ritorna con la terza stagione la popolare serie TV antologica targata Ryan Murphy, questa volta intitolata American Crime Story: Impeachment. La nuova stagione si concentra sulla vicenda Monica Lewinsky-Bill Clinton e ricostruisce uno dei casi più eclatanti della cronaca statunitense recente, che ha portato all’accusa di rimozione del Presidente.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 19 ottobre 2021.

American Crime Story: Impeachment, il trailer ufficiale

American Rust

Tratta dal romanzo di Philipp Meyer, arriva a distanza di poche settimane dalla prima USA la serie American Rust. Si tratta di un dramma familiare sulle diverse sfumature del sogno americano e sulla sua distruzione. Il capo della polizia di una cittadina della Pennsylvania deve decidere cosa è disposto a fare per proteggere il figlio della donna che ama, accusato di omicidio. Con Jeff Daniels e Maura Tierney.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 25 ottobre 2021.

American Rust, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Animal Kingdom (stagione 5) – 8 ottobre 2021 (Premium Crime, quindi solo su Sky)

– 8 ottobre 2021 (Premium Crime, quindi solo su Sky) The Son – Il figlio – 15 ottobre 2021

– 15 ottobre 2021 Cobra – Unità anticrisi (stagione 2) – 19 ottobre 2021

– 19 ottobre 2021 Mom (stagione 8) – 23 ottobre 2021 (Premium Stories, quindi solo su Sky)

– 23 ottobre 2021 (Premium Stories, quindi solo su Sky) McDonald & Dodds – 26 ottobre 2021

– 26 ottobre 2021 Darkness: Those who kill – 28 ottobre 2021

– 28 ottobre 2021 Mrs. Fletcher – 30 ottobre 2021

– 30 ottobre 2021 Surrealestate – 31 ottobre 2021

– 31 ottobre 2021 The Victim – 31 ottobre 2021

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a ottobre 2021. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

