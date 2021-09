Disney+ novità ottobre 2021: film, serie TV e originals

Cosa vedere tra le novità di ottobre 2021 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di un anno, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese di inizio autunno accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo ottobre 2021, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a ottobre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Abbonati ora a Disney Plus! Non perderti le novità

Film da vedere su Disney+

LEGO Star Wars: Racconti spaventosi (speciale)

Tra le novità Disney+ di ottobre 2021 arriva lo speciale di Halloween LEGO Star Wars: Racconti spaventosi. Dopo L’ascesa di Skywalker, Poe e BB-8 affrontano un atterraggio di emergenza sul pianeta Mustafar, dove incontrano l’avido e subdolo Graballa The Hutt, che ha acquistato il castello di Darth Vader e lo sta trasformando in un hotel di lusso ispirato ai Sith. Tra le profondità del misterioso castello, i protagonisti si fanno trascinare da tre raccapriccianti storie e dovranno pure fermare l’ascesa di un antico male.

Disponibile su Disney+ dall’1 ottobre 2021.

LEGO Star Wars: Racconti spaventosi, il trailer ufficiale

Black Widow

Dopo il passaggio nei cinema e lo streaming con Accesso VIP, arriva per tutti gli abbonati Disney+ Black Widow. Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato, facendo i conti con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger. Verrà inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla.

Disponibile su Disney+ dal 6 ottobre 2021.

Black Widow, il trailer ufficiale

The Empty Man

Le novità Disney+ di ottobre accolgono anche The Empty Man, film horror soprannaturale pieno di azione, suspense e terrore. Gli adolescenti di una piccola città del Midwest iniziano a scomparire misteriosamente, e la gente del posto ha paura che possa avere a che fare con una terrificante leggenda locale. Un ex poliziotto inizia a indagare sugli eventi.

Disponibile su Disney+ dall’8 ottobre 2021.

The Empty Man, il trailer ufficiale

Wendy

Sbarca sulla piattaforma il film Wendy, che re immagina l’amata storia di Peter Pan. Quando un’avventurosa ragazza di nome Wendy (Devin France) approda su un’isola apparentemente magica, insieme al suo amico Peter inizia a esplorarla e a imparare a conoscere gli abitanti. Presto dovrà lottare per salvare la sua famiglia, la sua libertà e lo spirito gioioso della giovinezza dal pericolo mortale della crescita.

Disponibile su Disney+ dal 29 ottobre 2021.

Wendy, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+

Muppets Haunted Mansion: la Casa Stregata (speciale) – 8 ottobre 2021

(speciale) – 8 ottobre 2021 Una voce per gridare – 15 ottobre 2021

– 15 ottobre 2021 Books of Blood – 29 ottobre 2021

Serie TV da vedere su Disney+

Reservation Dogs (Star Original)

Tra le novità Star in arrivo questo mese su Disney+ troviamo Reservation Dogs, una comedy che segue le vicende di quattro adolescenti nativi americani dell’Oklahoma che rubano, rapinano e risparmiano per riuscire ad andare in California. Ogni sceneggiatore, regista e personaggio principale della serie è indigeno: il team racconta una storia che ha una forte corrispondenza con la propria esperienza di vita.

Disponibile su Disney+ dal 13 ottobre 2021.

The D’Amelio Show (Star Original)

Charli è diventata a 16 anni una delle più grandi celebrità di TikTok in meno di un anno (con più di 150 milioni di follower), e ha la necessità di bilanciare fama, famiglia, danza, amici e detrattori. La sorella Dixie, 19 anni, sta affrontando una rapidissima ascesa con milioni di follower su YouTube e sta percorrendo una carriera musicale a Los Angeles. I loro genitori, Heidi e Marc, cercano di proteggerle dal lato oscuro della popolarità. The D’Amelio Show segue le vite di Charli, Dixie, Heidi e Marc.

Disponibile su Disney+ dal 13 ottobre 2021.

The D’Amelio Show, il trailer ufficiale

American Horror Story: Double Feature

Una delle principali novità Disney+ di ottobre 2021 è senza dubbio American Horror Story: Double Feature, decima stagione della popolare serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk. Uno scrittore in difficoltà, la moglie incinta e la loro figlia si trasferiscono per il periodo invernale in una città isolata sulla spiaggia, e scopriranno la verità che si nasconde dietro i veri abitanti del luogo.

Disponibile su Disney+ dal 20 ottobre 2021.

American Horror Story: Double Feature, il trailer ufficiale

Mr. Inbetween

Arriva sulla piattaforma di streaming anche la prima stagione di Mr. Inbetween, serie black comedy ispirata al film cult The Magician. Ray è un criminale su commissione che si destreggia tra una relazione, le responsabilità genitoriali, le amicizie e il fratello malato. L’uomo si “prende cura delle persone” riscuotendo debiti, liberandole dalla droga e dalle armi e non tollera che qualcuno non segua il suo chiarissimo codice etico.

Disponibile su Disney+ dal 27 ottobre 2021.

Mr. Inbetween, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Disney+

War of the Worlds (stagione 2) – 6 ottobre 2021

– 6 ottobre 2021 Better Things (stagione 2) – 6 ottobre 2021

– 6 ottobre 2021 Tyrant (stagioni 1-3) – 6 ottobre 2021

– 6 ottobre 2021 La Via per le Stelle – 6 ottobre 2021

– 6 ottobre 2021 Europa: le meraviglie dall’alto – 6 ottobre 2021

– 6 ottobre 2021 Criminal Minds (stagione 14) – 13 ottobre 2021

– 13 ottobre 2021 Just Beyond – 13 ottobre 2021

– 13 ottobre 2021 Deep State (stagioni 1-2) – 20 ottobre 2021

– 20 ottobre 2021 Underworld, Inc. – 20 ottobre 2021

– 20 ottobre 2021 White Collar (stagioni 1-6) – 27 ottobre 2021

Per i più piccoli sono poi in arrivo Spidey e i suoi fantastici amici (6 ottobre), The Chicken Squad (13 ottobre), I segreti di Sulphur Springs (20 ottobre) e Descendants – Il matrimonio reale (22 ottobre).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a ottobre 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?