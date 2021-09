Infinity+ novità ottobre 2021: film, serie TV e originals

Le novità Infinity+ di ottobre 2021 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è recentemente rinnovato con la nascita di Mediaset Infinity, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a ottobre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity+

Sognando a New York – In the heights (Premiere)

Tra le novità Infinity+ di ottobre 2021 arriva Sognando a New York – In the heights, film basato sul musical di Lin-Manuel Miranda e Quiara Alegría Hudes. A Washington Heights, New York, un caleidoscopio di sogni riunisce una comunità vivace e affiatata, con al centro un simpatico e carismatico proprietario di un negozio che spera, immagina e canta di una vita migliore.

Disponibile su Infinity+ Premiere dall’1 al 7 ottobre e dal 22 al 28 ottobre 2021.

Sognando a New York – In the heights, il trailer ufficiale

An American Pickle (Premiere)

Su Infinity+ sbarca An American Pickle, adattamento cinematografico del racconto breve di Simon Rich e primo film originale targato HBO Max. Un immigrato (Seth Rogen) che lavora in una fabbrica di cetrioli cade in un barile di salamoia e rimane perfettamente conservato per cento anni: si risveglia nel presente a Brooklyn senza essere invecchiato.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 15 al 21 ottobre 2021.

An American Pickle, il trailer ufficiale

The Conjuring – Per ordine del diavolo (Premiere)

In occasione del periodo di Halloween torna ancora una volta con Infinity+ Premiere The Conjuring – Per ordine del diavolo, terzo capitolo della popolare saga horror con al centro i coniugi Ed e Lorraine Warren. Un terrificante caso di omicidio e una misteriosa e malvagia presenza riescono a scuotere persino gli esperti investigatori del paranormale. Vera Farmiga e Patrick Wilson protagonisti di una nuova e agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 29 ottobre al 4 novembre 2021.

The Conjuring – Per ordine del diavolo, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity+

Rocketman – 2 ottobre 2021

– 2 ottobre 2021 La casa tra le montagne 7 – 3 ottobre 2021

– 3 ottobre 2021 La casa tra le montagne 8 – 3 ottobre 2021

– 3 ottobre 2021 Superintelligence (Premiere) – dall’8 al 14 ottobre 2021

(Premiere) – dall’8 al 14 ottobre 2021 Il cardellino – 6 ottobre 2021

– 6 ottobre 2021 L’inganno – 9 ottobre 2021

– 9 ottobre 2021 Barry Seal – Una storia americana – 9 ottobre 2021

– 9 ottobre 2021 Ocean’s 8 – 13 ottobre 2021

– 13 ottobre 2021 Woman in gold – 15 ottobre 2021

– 15 ottobre 2021 Il Grinch – 16 ottobre 2021

– 16 ottobre 2021 Johnny English – La rinascita – 22 ottobre 2021

– 22 ottobre 2021 The disaster artist – 22 ottobre 2021

– 22 ottobre 2021 Annabelle 3 – 24 ottobre 2021

– 24 ottobre 2021 Changeling – 25 ottobre 2021

– 25 ottobre 2021 Death Race – 29 ottobre 2021

– 29 ottobre 2021 Nato il 4 luglio – 31 ottobre 2021

– 31 ottobre 2021 Nel nome del padre – 31 ottobre 2021

– 31 ottobre 2021 Il presidente – Una storia d’amore – 31 ottobre 2021

– 31 ottobre 2021 Pitch black – 31 ottobre 2021

Serie TV da vedere su Infinity+

Animal Kingdom – stagione 5

Tra le novità Infinity+ lato serie TV arriva la quinta stagione di Animal Kingdom, basata sull’omonimo film australiano del 2010. Segue la vita di un diciassettenne che, dopo la morte della madre, va a vivere con una famiglia dallo stile di vita eccessivo dedita ad attività criminali e guidata dalla matriarca Smurf. Sulla piattaforma è disponibile anche la terza stagione completa.

Primi due episodi disponibili su Infinity+ dall’1 e dall’8 ottobre, il resto della stagione dal 9 ottobre con un episodio a settimana.

Animal Kingdom 5, il trailer ufficiale

Schitt’s Creek – stagione 5

Arriva su Infinity+ anche la quinta stagione di Schitt’s Creek (le altre quattro sono state rese disponibili i mesi scorsi e lo sono tuttora), divertente serie comedy con protagonista Eugene Levy. Quando un ricco magnate di video store, la moglie Moira e i loro due figli si ritrovano improvvisamente al verde, sono costretti ad andare a vivere in una deprimente e piccola cittadina che avevano comprato per gioco. Dovranno scoprire cosa significa essere una famiglia e affrontare la nuova situazione.

Disponibile su Infinity+ dal 28 ottobre 2021.

Schitt’s Creek 5, il trailer ufficiale

Novità Infinity+ ottobre 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a ottobre 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di ottobre da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui in basso: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Leggi anche: Switch-off vicino: vari canali RAI e Mediaset si spegneranno a ottobre