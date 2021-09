Colori e tagli di memoria di tutti gli iPhone 13 di Apple avvistati online

Cresce l’attesa per la serie iPhone 13 di Apple: quando mancano soltanto quattro giorni all’evento di presentazione, sono apparsi in rete le probabili colorazioni e i tagli di memoria di tutti i modelli della serie.

Sebbene nella giornata di ieri siano addirittura già emerse le prime indiscrezioni relative agli iPhone 14, l’argomento più caldo rimane quello dei prossimi melafonini.

Apple iPhone 13: probabili colori e tagli di memoria

La precedente anticipazione sulla data di presentazione (e sulla data di annuncio della conferenza) si è rivelata estremamente precisa e, mentre ci sono indiscrezioni più particolari ancora in attesa di una conferma ufficiale, le informazioni di oggi toccano aspetti più classici ma ugualmente significativi di uno smartphone: colorazioni e tagli di memoria.

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono spuntati sul sito web di un rivenditore ucraino che, sebbene non mostri immagini dei quattro modelli, riporta le suddette informazioni.

Come potete vedere dalle immagini riportate, iPhone 13 mini dovrebbe essere proposto nei soli tagli di memoria da 64 GB e 128 GB, ma addirittura in sei colori: Black, Blue, Purple, Pink, White e (PRODUCT)RED. Stesse identiche colorazioni per iPhone 13, che però dovrebbe arrivare con 128 GB e 256 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, i colori selezionabili dovrebbero essere Black, Silver, Gold e Bronze. Per il modello piccolo si parla di tagli di memoria da 128 GB e 256 GB, mentre per quello Max le varianti dovrebbero essere da 256 GB e 512 GB.

Nessuna di queste informazioni, comunque, è stata confermata da Apple, pertanto al momento di tratta di semplici voci di corridoio. Tra l’altro, mentre di una colorazione Bronze per i modelli Pro si era già sentito parlare, il rivenditore ucraino non fa menzione del taglio di memoria da 1 TB che precedenti rumor avevano accostato proprio ad iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

A questo punto non ci resta che pazientare qualche altro giorno e sapremo finalmente tutta la verità sui nuovi iPhone 13, sulle AirPods 3 e su Apple Watch Series 7 (che secondo alcuni potrebbe arrivare in ritardo).

Quale dei nuovi prodotti di Apple state aspettando con maggiore curiosità? Fatecelo sapere nei commenti.

