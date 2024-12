iPad 10 è il tablet da prendere oggi, grazie a un rapporto qualità/prezzo al top. Sfruttando l’offerta di oggi, infatti, è possibile acquistare il tablet di Apple al prezzo minimo storico su Amazon, riducendo la spesa. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un nuovo tablet, anche per chi sta pensando di regalarne uno a Natale. L’offerta riguarda due varianti, quella da 64 GB e quella da 256 GB. Vediamo i dettagli completi:

iPad 10 al minimo storico su Amazon

Grazie all’offerta in corso su Amazon, iPad 10 diventa il “best buy” del momento per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo tablet (e non solo per gli utenti Apple). La scheda tecnica del dispositivo include il SoC Apple A14 Bionic che viene affiancato da un display Liquid Retina da 10,9 pollici, con risoluzione di 2.360 x 1.640 pixel.

Le versioni in offerta sono due, una da 64 GB e una da 256 GB, ed entrambe sono dotate di connettività Wi-Fi 6 oltre che del connettore USB-C e del sensore Touch ID per l’autenticazione e lo sblocco in sicurezza. Il comparto fotografico include due sensori da 12 Megapixel, uno frontale (con inquadratura automatica per le videochiamate) e uno posteriore. Il sistema operativo è iPadOS 18, con un supporto di lungo periodo garantito da Apple e tutte le ultime novità software.

Grazie alla promo di oggi, iPad 10 è ora disponibile al prezzo di 329 euro, scegliendo la versione da 64 GB, oppure al prezzo di 479 euro, optando per la versione da 256 GB. Entrambe le varianti del tablet di Apple sono vendute e spedite da Amazon, con consegna gratuita prima di Natale e possibilità di reso gratuito fino al 15 gennaio 2025 (un plus da non sottovalutare, soprattutto se state pensando di regalare il tablet).

Per alcuni account Amazon (in genere è necessario avere Prime attivo) è possibile optare anche per l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi, in modo da dilazionare la spesa. Sia per la versione da 64 GB che per quella da 256 GB, lo sconto riguarda solo alcune colorazioni del tablet di Apple. Le offerte sono disponibili tramite i link riportati qui di sotto e solo per un periodo di tempo limitato.

