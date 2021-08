Ecco le presunte date di presentazione e di lancio degli iPhone 13 di Apple

Nei giorni scorsi sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti i prossimi iPhone di Apple: da una parte la conferma del nome iPhone 13 (non che fosse necessaria), dall’altra alcune date da cerchiare in rosso sul calendario: quella dell’evento di lancio, quella di apertura dei pre-ordini e, infine, quella di disponibilità.

Insomma, mentre nella giornata di ieri abbiamo parlato della casa di Cupertino per raccontarvi della cifra da capogiro che Google sarebbe disposta a pagare per rimanere motore di ricerca predefinito di Safari, oggi ci occupiamo delle ultime voci sul conto dei nuovi smartphone della mela morsicata.

Gli iPhone 13 si chiameranno… iPhone 13

Per qualche tempo si è dibattutto a proposito dei nomi dei prossimi smartphone di casa Apple: secondo qualcuno, il produttore statunitense avrebbe seriamente preso in considerazione la possibilità di saltare la generazione “13”, optando per la denominazione iPhone 12S. Ciò sulla base di due argomenti: la presenza di novità tecniche limitate sui nuovi modelli e il fatto che il numero 13 sia ritenuto sfortunato in alcuni Paesi occidentali.

In verità, sul fatto che i prossimi melafonini si chiameranno iPhone 13 (standard, Mini, Pro e Pro Max) non ci sono mai stati seri dubbi e adesso una conferma ulteriore arriva dall’etichetta di una confezione di vendita che recita chiaramente “iPhone 13 – Designed by Apple in California – Assembled in China“. Per chiarezza, occorre precisare che la foto che vedete arriva dalla Cina ed è stata ricondivisa su Twitter nei giorni scorsi.

Serie iPhone 13: (presunta) data di lancio

Queste altre indiscrezioni, condivise su Twitter da Jon Prosser vedono il lancio della serie iPhone 13 praticamente dietro l’angolo.

Voci dalla Cina suggeriscono che Apple sarebbe in procinto di svelare anche le AirPods 3, che dovrebbero arrivare sul mercato il 30 settembre 2021, tuttavia su quest’informazione mancano conferme.

Per quanto riguarda gli iPhone, invece, l’indiscrezione sarebbe stata confermata anche da altre fonti e dovrebbe quindi essere piuttosto affidabile. Premesso che fino alla conferma ufficiale queste rimangono solo voci di corridoio, ci sarebbero alcune date del prossimo mese da appuntarsi:

14 settembre 2021 : evento Apple più grande dell’anno con presentazione di iPhone 13 , iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. L’evento dovrebbe essere preceduto dall’invio di inviti alla stampa orientativamente il 7 settembre.

: più grande dell’anno con presentazione di , iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. L’evento dovrebbe essere preceduto dall’invio di inviti alla stampa orientativamente il 7 settembre. 17 settembre 2021 : apertura dei pre-ordini di tutta la serie iPhone 13: a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, non dovrebbero esserci date diverse per i vari modelli.

: apertura dei di tutta la serie iPhone 13: a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, non dovrebbero esserci date diverse per i vari modelli. 24 settembre 2021: apertura delle vendite di tutta la serie iPhone 13 di Apple.

State aspettando con impazienza i nuovi iPhone? Fatecelo sapere nei commenti.

