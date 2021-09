Non ci sono buone notizie sul lancio di Apple Watch 7

Come abbiamo già discusso qualche giorno fa, sembra proprio che Apple abbia un bel po’ di problemi per quanto riguarda il lancio di Apple Watch 7. In queste ore, anche Mark Gurman, giornalista di Bloomberg e voce piuttosto affidabile sui piani del colosso di Cupertino, sottolinea ancora una volta come siano molto alte le probabilità che la nuova generazione di smartwatch arriverà in ritardo o quantomeno con disponibilità limitata.

Un lancio con qualche compromesso

All’interno della newsletter Power On, infatti, il giornalista dichiara quanto segue: «Se non vedi l’ora di ricevere il nuovo orologio, potresti dover aspettare. La mia collega Debby Wu ed io abbiamo riferito che il nuovo display sta causando grattacapi alla produzione. Quando ciò accade con un nuovo prodotto, ci sono in genere tre scenari: l’annuncio viene ritardato fino a quando i problemi non vengono risolti; il prodotto viene lanciato in tempo in piccole quantità; il dispositivo viene annunciato in tempo ma viene messo in vendita in un secondo momento – rimarca il giornalista. Sono portato a credere che vedremo un annuncio durante il consueto evento di settembre insieme all’iPhone, ma ci sarà un mix di modelli spediti in ritardo o in piccole quantità.»

È quindi convinzione che Apple mostrerà il nuovo Apple Watch di fianco la famiglia di iPhone 13 durante il tanto chiacchierato evento del 14 settembre, ma molto probabilmente deciderà di rinviare in avanti la data di acquisto o di renderlo disponibile in quantità limitate e non in tutte le varianti. Secondo alcune fonti sembra che il nuovo display e il nuovo design in arrivo su Apple Watch 7 avrebbero causato non pochi grattacapi al team di ingegneri che, per accontentare i designer, avrebbero dovuto rivoluzionare la disposizione interna dei sensori. Per molti questo è il motivo principale per cui la compagnia di Tim Cook sarà costretta ad un lancio con qualche compromesso.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartwatch