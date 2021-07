Super offerta su Amazon per il bundle Echo Dot e Fire TV Stick 4K

Amazon lancia una super offerta per coloro che vogliono migliorare la propria smart home o iniziare a metterne le basi: sul sito sono infatti disponibili Echo Dot di terza generazione e Fire TV Stick 4K in un bundle con il 40% di sconto.

Che coppia! Echo Dot e Fire TV Stick 4K a un super prezzo su Amazon

Echo Dot è un dispositivo per la casa intelligente con Amazon Alexa, ideale per riprodurre la musica, controllare gli altri device smart, rispondere a domande, leggere le ultime notizie, impostare sveglie e tanto tanto altro. Insieme allo smart speaker viene proposto in bundle Fire TV Stick 4K, un dispositivo per lo streaming di contenuti fino alla risoluzione 4K HDR dei vari servizi, tra i quali Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, NOW, Disney+ e così via.

In queste ore il bundle composto da Echo Dot (3a gen) e Fire TV Stick 4K è disponibile in super offerta su Amazon al prezzo di 64,98 euro (invece di 109,98), ma se lo desiderate potete anche acquistare i prodotti singolarmente a rispettivamente 24,99 e 39,99 euro. Se siete interessati vi consigliamo però di fare in fretta perché si tratta di offerte a tempo che potrebbero terminare da un momento all’altro.

