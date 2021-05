Apple TV+ novità maggio 2021: film, serie tv e originals

Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a maggio 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia nel novembre 2019 e sbarcato di recente anche su Google TV, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese, che vede qualche novità interessante.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a maggio 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Film da vedere su Apple TV+

Questo mese non sono per ora state annunciate novità per quanto riguarda i film. Su Apple TV+ potete comunque recuperare i contenuti dei mesi scorsi, tra i quali il documentario naturalistico sui cambiamenti della natura durante il lockdown, di cui abbiamo parlato ad aprile.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Mythic Quest – stagione 2

Le novità Apple TV+ di maggio 2021 comprendono la seconda stagione di Mythic Quest, serie TV creata da Charlie Day, Megan Ganz e Rob McElhenney che segue le vicende dei dipendenti di uno studio di sviluppo di videogiochi, al lavoro su un popolare MMORPG. I programmatori sono impegnati nella ricerca di una nuova espansione del gioco e per ritrovare l’equilibrio in ufficio dopo il periodo di smart working per la pandemia.

Disponibile su Apple TV+ dal 7 maggio 2021.

Mythic Quest 2, il trailer ufficiale

Trying – stagione 2

Ancora una seconda stagione tra le novità Apple TV+ di maggio 2021 con Trying, serie comedy che segue una coppia che vuole avere un figlio, ma fa fatica a concepirlo. Ritenuti idonei come possibili genitori adottivi, Nikki e Jason scoprono quanto sia difficile riuscire ad adottare un bambino. Determinati a fare tutto il possibile, vengono aiutati dall’eccentrica assistente sociale Penny e incontrano una bambina di nome Princess.

Disponibile su Apple TV+ dal 14 maggio 2021.

Trying, il trailer ufficiale di lancio

1971: l’anno in cui la musica ha cambiato tutto

Su Apple TV+ arriva a maggio 2021 1971: l’anno in cui la musica ha cambiato tutto, una docu-serie in otto episodi che racconta un anno in cui la musica, tra movimenti politici e culturali, è cambiata profondamente. Ricca di filmati d’archivio e interviste, mostra come le icone musicali dell’epoca furono influenzate dalla storia: un’immersione nel recente passato alla riscoperta degli artisti e delle canzoni più iconiche ancora oggi ascoltate, tra Rolling Stones, Bob Marley, The Who e tanti altri.

Disponibile su Apple TV+ dal 21 maggio 2021.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+ a maggio 2021

The Mosquito Coast (stagione 1, episodi da 3 a 6)

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a maggio 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di maggio per altri servizi di streaming avete a disposizione i link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

