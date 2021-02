Google TV dà il benvenuto ad Apple TV+ e alla relativa app

Ci siamo, l’app Apple TV e il relativo servizio Apple TV+ sono già disponibili su Google Chromecast con Google TV. A comunicarlo è la stessa casa di Mountain View che, attraverso un articolo sul proprio blog, ne ha dato notizia giusto qualche ora fa.

Apple TV+ è disponibile su Google TV

E così, d’ora in avanti, gli utenti Google TV dotati di un abbonamento al servizio di streaming di Cupertino, arrivato in Italia poco più di un anno fa, possono godere appieno dei film, delle serie TV, degli show e delle produzioni originali dello stesso (qui per dare un’occhiata alle novità di febbraio 2021).

Il vantaggio concreto e diretto è che ora non c’è più bisogno di passare dal proprio iPhone per guardare sulla propria TV i propri contenuti preferiti della piattaforma perché l’app Apple TV è accessibile direttamente dal televisore.

Per il momento, la disponibilità dell’applicazione e del relativo servizio, è confermata per Chromecast con Google TV. Ma Big G ha già annunciato che nei prossimi mesi il supporto verrà ampliato anche ad altri dispositivi, a partire dalle TV Sony e TCL con Google TV fino a giungere ad altri televisori dotati di Android TV.