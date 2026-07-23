Uno sconto di quasi 2.000 euro su una delle TV OLED più avanzate del 2026, con un secondo televisore da 32″ in omaggio: la promozione attiva su Unieuro per il Samsung 83″ OLED S85H 4K Vision AI Smart TV è difficile da ignorare. La promozione scade il 26 luglio 2026, quindi il tempo per approfittarne è limitato. Analizziamo perché questa offerta merita attenzione.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Samsung 83″ OLED S85H: 83 pollici di tecnologia OLED con intelligenza artificiale

Samsung OLED S85H è una TV di fascia altissima che non fa compromessi su nulla. Il pannello OLED da 83 pollici con risoluzione 4K sfrutta pixel auto-illuminanti per garantire neri assoluti, colori brillanti e un contrasto che nessun pannello LCD può avvicinare. La certificazione PANTONE Validated non è un dettaglio trascurabile: assicura la riproduzione accurata di 2.140 colori PANTONE e 110 tonalità di incarnato, un dato che fa la differenza per chi usa la TV anche per contenuti creativi o semplicemente pretende il massimo dalla fedeltà cromatica.

A gestire tutto c’è il processore NQ4 AI Gen2, che ottimizza automaticamente immagine e audio in base al contenuto in riproduzione, che siano sport, film o serie TV. L’upscaling AI in 4K migliora sensibilmente anche i contenuti in risoluzione inferiore, portandoli a un livello visivo nettamente superiore.

Sul fronte gaming, il Premium Gaming Pack integrato porta l’esperienza videoludica a un altro livello:

Refresh rate fino a 120Hz con Motion Xcelerator

con Motion Xcelerator Supporto NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium

e Latenza ridotta per sessioni di gioco fluide e reattive

Il sistema operativo è One UI basato su Tizen, con supporto a Alexa, Google Assistant, Bixby e comandi vocali in italiano. La funzione Light-sync è disponibile per il mercato italiano, e il supporto Dolby Atmos completa un’esperienza audio all’altezza del pannello. Il design Contour Design è elegante e sottile, pensato per integrarsi in qualsiasi contesto abitativo.

Quanto si risparmia e cosa arriva in omaggio

Il prezzo di partenza di Samsung 83″ OLED S85H su Unieuro è fissato a 4.399€. Con la promozione attiva si paga 2.457€, con un risparmio secco di 1.942€, pari a circa il 44% di sconto. Una percentuale che, su una Smart TV OLED di questa categoria, è decisamente fuori dall’ordinario.

A rendere l’offerta ancora più concreta c’è il TV Samsung QE32Q5FAAUXZT in omaggio: si tratta di uno Smart TV QLED da 32″ con risoluzione Full HD, pannello Real QLED, Quantum HDR, Contrast Enhancer, Gaming Hub e sistema operativo Tizen. Il suo prezzo di listino è 329,00€, una cifra che consolida ulteriormente il valore complessivo del bundle.

La promozione è valida fino al 26 luglio 2026 su Unieuro, sia online che presumibilmente in store. Considerata la scadenza ravvicinata e la rarità di sconti di questo calibro su TV OLED premium, l’offerta merita attenzione immediata.

Per non perdere altre offerte su TV e tecnologia in tempo reale, iscrivetevi al canale PrezziTech: ogni giorno le migliori promozioni sui prodotti tech. E se volete essere i primi a sapere di errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi categoria, ErroriBomba è il canale da non perdere.