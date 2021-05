TIMVISION novità maggio 2021: film, serie TV e originals

Quali sono le novità da vedere su TIMVISION a maggio 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming on demand dell’operatore italiano si allarga in questo mese primaverile, rinforzando il suo catalogo con nuovi contenuti, anche con quelli Discovery+ (i contenuti premium sono a pagamento). Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su TIMVISION durante il mese di maggio.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su TIMVISION a maggio 2021 siete quindi finiti nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del servizio di streaming di TIM. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione iniziando come sempre dai film.

Film da vedere su TIMVISION

Serenity – L’isola dell’inganno

Le novità TIMVISION di maggio 2021 includono Serenity – L’isola dell’inganno, thriller con Anne Hathaway e Matthew McConaughey. Il capitano di una barca da pesca viene contattato dall’ex moglie, che gli chiede di uccidere il suo attuale, violento, marito. L’uomo deve tornare ad affrontare il proprio misterioso passato, ma non tutto è ciò che sembra.

Disponibile su TIMVISION a maggio 2021.

Serenity – L’isola dell’inganno, il trailer ufficiale

Gli uomini d’oro

Arriva su TIMVISION Gli uomini d’oro, film con protagonisti Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli ispirato a un fatto di cronaca realmente avvenuto a Torino negli anni ’90. Luigi è un autista di furgoni portavalori che vede sfumare i propri sogni con l’aumento dell’età pensionabile. L’uomo perde la pazienza e pianifica un’incredibile rapina insieme ad alcuni colleghi.

Disponibile su TIMVISION a maggio 2021.

Gli uomini d’oro, il trailer ufficiale

Stanlio & Ollio

Sbarca su TIMVISION a maggio 2021 anche Stanlio & Ollio, adattamento cinematografico del libro Laurel & Hardy – The British Tours, che racconta le vicende del famosissimo duo comico. Interpretati da Steve Coogan e John C. Reilly, Stanlio e Ollio affrontano un futuro incerto quando il loro periodo d’oro sembra giunto alla fine: problemi di salute e tensioni sepolte minacciano la loro collaborazione.

Disponibile su TIMVISION a maggio 2021.

Stanlio & Ollio, il trailer ufficiale

La rivincita delle sfigate

Su TIMVISION arriva La rivincita delle sfigate, commedia diretta da Olivia Wilde (al suo debutto da regista) con Kaitlyn Dever e Beanie Feldstein. Amy e Mollly, ossessionate dai risultati scolastici, arrivano alla soglia del diploma con la sensazione di aver sprecato la propria adolescenza. Per recuperare decidono di concentrare anni di divertimenti mancati in una sola notte.

Disponibile su TIMVISION a maggio 2021.

La rivincita delle sfigate, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su TIMVISION

Apocalypse Now -final cut

-final cut Godzilla vs Kong – a noleggio a maggio 2021

– a noleggio a maggio 2021 Mortal Kombat – a noleggio a maggio 2021

Serie TV da vedere su TIMVISION

Le canzoni di Masha

Per i bambini arriva su TIMVISION a maggio 2021 Le canzoni di Masha, nuovo spin-off che vede protagonisti l’orso e la bambina più amati dai piccoli. Il cartone racconta le loro avventure in una versione musicale: la piccola si esercita per diventare una grande cantante e musicista, sfidando la pazienza di Orso.

Disponibile su TIMVISION da maggio 2021.

Altre serie TV da vedere su TIMVISION

The Handmaid’s Tale (continua la stagione 4 con un episodio a settimana)

(continua la stagione 4 con un episodio a settimana) Robocar Poli (per bambini)

Queste dunque le migliori novità da vedere su TIMVISION a maggio 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

