Apple TV+ novità aprile 2021: film, serie tv e originals

Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ ad aprile 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia nel novembre 2019 e sbarcato di recente su Google TV, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese, che vede ben poche novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ ad aprile 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Film da vedere su Apple TV+

The Year Earth Changed

In uscita in anteprima mondiale su Apple TV+ The Year Earth Changed, un documentario naturalistico narrato dal divulgatore scientifico e conduttore David Attenborough. Attraverso filmati esclusivi girati in tutto il mondo, offre una nuova prospettiva sul lockdown mondiale e sulle storie di speranza a cui ha dato vita. Gli spettatori saranno testimoni di come anche i minimi cambiamenti nel nostro comportamento possono avere un profondo impatto sulla natura.

Disponibile su Apple TV+ dal 16 aprile 2021.

The Year Earth Changed, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

Tiny World – stagione 2

Nella Giornata della Terra 2021 su Apple TV+ arriva anche la seconda stagione di Tiny World, serie narrata e prodotta da Paul Rudd (“Ant-Man“) che offre agli spettatori una prospettiva unica sul mondo della natura. Si concentra sull’ingegno e la resilienza delle creature più piccole del pianeta, con più di 200 specie filmate e 3160 ore di riprese per sei episodi.

Disponibile su Apple TV+ dal 16 aprile 2021.

Tiny World, il trailer ufficiale di lancio

Il pianeta notturno a colori – stagione 2

Alla seconda stagione anche Il pianeta notturno a colori, con sei nuovi episodi narrati da Tom Hiddleston (“Loki” nei film Marvel). Grazie all’uso di fotocamere all’avanguardia e a un rivoluzionario processo di post-produzione, la serie svela le meraviglie notturne della natura con un’incredibile nitidezza. Nella nuova stagione compaiono puma, orsi polari, mante e persino i minuscoli organismi planctonici ripresi nell’oceano.

Disponibile su Apple TV+ dal 16 aprile 2021.

Il pianeta notturno a colori, il trailer ufficiale di lancio

The Mosquito Coast

Nuova serie TV in arrivo su Apple TV+ ad aprile 2021 con The Mosquito Coast, basata sull’omonimo best seller di Paul Theroux. In sette episodi, segue il pericoloso viaggio dell’inventore e idealista radicale Allie Fox (Justin Theroux), che dopo aver portato la sua famiglia in Messico si ritrova improvvisamente in fuga dal governo degli Stati Uniti.

Disponibile su Apple TV+ dal 30 aprile 2021.

The Mosquito Coast, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Apple TV+ ad aprile 2021

For All Mankind – finale stagione 2

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ ad aprile 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di aprile per altri servizi di streaming avete a disposizione i link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

