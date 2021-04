TIMVISION novità aprile 2021: film, serie TV e originals

Quali sono le novità da vedere su TIMVISION ad aprile 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming on demand dell’operatore italiano si allarga in questo mese primaverile, rinforzando il suo catalogo con nuovi contenuti, anche con quelli Discovery+ (i contenuti premium sono a pagamento). Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su TIMVISION durante il mese di aprile.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su TIMVISION ad aprile 2021 siete quindi finiti nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del servizio di streaming di TIM. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione iniziando come sempre dai film.

Film da vedere su TIMVISION

Midsommar – Il villaggio dei dannati

Su TIMVISION ad aprile 2021 arriva un film perfetto per gli amanti degli horror: Midsommar – Il villaggio dei dannati. La pellicola, diretta da Ari Aster, racconta la storia di una giovane coppia americana che si regala una vacanza in Svezia, in occasione di un noto festival di mezza Estate. L’evento si trasformerà in un vero incubo quando gli abitanti del luogo riveleranno la loro reale natura.

Disponibile ad aprile 2021 su TIMVISION.

Midsommar – Il villaggio dei dannati, il trailer ufficiale

Moschettieri del Re

Su TIMVISION è disponibile nel mese di aprile 2021 il film Moschettieri del Re, commedia d’avventura diretta da Giovanni Veronesi ispirata ai celebri romanzi di Alexandre Dumas. Le gesta dei famosi moschettieri di Luigi XIV in chiave ironica: D’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea), Aramis (Sergio Rubini) e Athos (Rocco Papaleo) sono impegnati a garantire la sicurezza del sovrano.

Disponibile ad aprile 2021 su TIMVISION.

Moschettieri del Re, il trailer ufficiale

Cafarnao – Caos e miracoli

Tra le novità di aprile 2021 su TIMVISION anche Cafarnao – Caos e miracoli, candidato all’Oscar 2019 come miglior film straniero. Dopo essere fuggito dalle grinfie dei pessimi genitori, aver commesso un crimine violento ed essere stato condannato a cinque anni di carcere, un ragazzino libanese di 12 anni fa causa alla famiglia per averlo messo al mondo.

Disponibile ad aprile 2021 su TIMVISION.

Cafarnao – Caos e miracoli, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su TIMVISION

After

Domino

Judas and the black Messiah – a noleggio dal 9 aprile 2021

– a noleggio dal 9 aprile 2021 Locked Down – a noleggio dal 16 aprile 2021

– a noleggio dal 16 aprile 2021 Raya e l’ultimo drago – a noleggio dal 16 aprile 2021

– a noleggio dal 16 aprile 2021 Soul – a noleggio ad aprile 2021

Serie TV da vedere su TIMVISION

A Very English Scandal (miniserie)

Le novità TIMVISION di aprile 2021 accolgono A Very English Scandal, miniserie TV in tre puntate con Hugh Grant e Ben Whishaw. Racconta la storia del politico Jeremy Thorpe, che vede la propria carriera messa in pericolo dalle dichiarazioni del suo ex amante Norman Scott: dopo aver provato in diversi modi a cancellare tracce della relazione, capirà che c’è un solo un modo per farlo tacere.

Disponibile su TIMVISION dal 15 aprile 2021.

A Very English Scandal, il trailer ufficiale

The Handmaid’s Tale – stagione 4

Arriva su TIMVISION l’attesa quarta stagione di The Handmaid’s Tale, serie TV basata sul romanzo distopico Il racconto dell’ancella (1985) di Margaret Atwood. In un prossimo futuro in cui il tasso di fertilità è in calo, un gruppo di estremisti religiosi ha preso il potere negli Stati Uniti creando una società in cui le donne hanno perso qualsiasi diritto e sono diventate proprietà degli uomini.

Disponibile su TIMVISION dal 29 aprile 2021 (primi tre episodi, poi uno a settimana).

The Handsmaid’s Tale 4, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su TIMVISION

Buona Pasqua con Peppa Pig – per bambini

– per bambini Giù dal nido – per bambini

– per bambini Lampadino e Caramella – per bambini

Queste dunque le migliori novità da vedere su TIMVISION ad aprile 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

Potrebbe interessarti: le 10 migliori serie TV divertenti