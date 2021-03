Netflix novità aprile 2021: film, serie TV e originals

Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di aprile 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix ad aprile 2021 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Film da vedere su Netflix

Concrete Cowboy (original)

Apriamo le novità Netflix di aprile 2021 con Concrete Cowboy, adattamento cinematografico del romanzo Ghetto Cowboy di Greg Neri. Costretto a passare l’estate a Philadelphia con un padre che non conosce, un adolescente trova la propria famiglia nella comunità locale di cowboy di colore. Con Idris Elba, Caleb McLaughlin e Jharrel Jerome.

Disponibile su Netflix dal 2 aprile 2021.

Concrete Cowboy, il trailer ufficiale

Thunder Force (original)

Arriva su Netflix Thunder Force, commedia d’azione con Melissa McCarthy, Octavia Spencer e Jason Bateman. Due amiche d’infanzia si trasformano in improbabili supereroine nella lotta contro il crimine quando una di loro riesce a inventare una formula che fornisce i superpoteri alle persone.

Disponibile su Netflix dal 9 aprile 2021.

Thunder Force, il trailer ufficiale

Love and Monsters (original)

Sbarca su Netflix anche Love and Monsters, film d’azione e di fantascienza con protagonisti Dylan O’Brien (“Maze Runner”) e Jessica Henwick (“Il Trono di Spade”). Sette anni dopo essere sopravvissuto all’apocalisse dei mostri, l’imbranato Joel lascia un accogliente bunker sotterraneo per partire alla ricerca della sua ex.

Disponibile su Netflix dal 14 aprile 2021.

Love and Monsters, il trailer ufficiale

Estraneo a bordo (original)

Anna Kendrick è un’astronauta in Estraneo a bordo, nuova pellicola originale Netflix. Una missione su Marte viene stravolta quando l’equipaggio scopre che a bordo è presente un passeggero imprevisto: i tre saranno costretti a compiere una scelta impossibile. Un nuovo thriller di Joe Penna.

Disponibile su Netflix dal 22 aprile 2021.

Estraneo a bordo, il trailer ufficiale

L’apparenza delle cose (original)

Le novità da vedere ad aprile su Netflix includono L’apparenza delle cose, film horror con Amanda Seyfried, James Norton e Natalia Dyer tratto dal romanzo di Elizabeth Brundage. Dopo aver lasciato Manhattan per andare a vivere in provincia, una giovane donna scopre che suo marito e la loro nuova casa nascondono segreti inquietanti.

Disponibile su Netflix dal 29 aprile 2021.

L’apparenza delle cose, il trailer ufficiale – in arrivo…

Altri film da vedere su Netflix

Essi vivono – 1 aprile 2021

– 1 aprile 2021 The Strangers – 1 aprile 2021

– 1 aprile 2021 Rambo: First Blood – 1 aprile 2021

– 1 aprile 2021 Dawn of the Dead – L’alba dei morti viventi – 1 aprile 2021

– 1 aprile 2021 Madame Claude – 2 aprile 2021

– 2 aprile 2021 Appena un minuto – 3 aprile 2021

– 3 aprile 2021 Dolly Parton: A MusiCares Tribute – 7 aprile 2021

– 7 aprile 2021 Night in Paradise – 9 aprile 2021

– 9 aprile 2021 Kong: Skull Island – 13 aprile 2021

– 13 aprile 2021 Doraemon – Il film: Nobita e le cronache dell’esplorazione della Luna – 15 aprile 2021

– 15 aprile 2021 Ride or Die – 15 aprile 2021

– 15 aprile 2021 Arlo il giovane alligatore – 16 aprile 2021

– 16 aprile 2021 Lady Bird – 20 aprile 2021

– 20 aprile 2021 Phantom Thread – Il filo nascosto – 20 aprile 2021

– 20 aprile 2021 Aquaman – 23 aprile 2021

– 23 aprile 2021 Tutto il mio folle amore – 24 aprile 2021

– 24 aprile 2021 I Mitchell contro le macchine – 30 aprile 2021

Serie TV da vedere su Netflix

The Serpent – miniserie (original)

Arriva ad aprile su Netflix The Serpent, nuova miniserie britannica che racconta la vita e i crimini del vero serial killer Charles Sobhraj. Lo spietato assassino adesca i turisti lunga la cosiddetta “rotta hippie” nell’Asia meridionale degli anni ’70. I protagonisti sono Tahar Rahim (“Il profeta”) e Jenna Coleman (“Victoria”).

Disponibile su Netflix dal 2 aprile 2021.

The Serpent, il trailer ufficiale

Papà, non mettermi in imbarazzo! (original)

Per chi vuole farsi qualche risata arriva su Netflix ad aprile 2021 Papà, non mettermi in imbarazzo!, nuova sitcom familiare ideata e interpretata da Jamie Foxx ispirata alla relazione con la figlia. Un padre single proprietario di un marchio di cosmetici deve imparare alla svelta a fare il genitore quando la figlia adolescente va a vivere con lui.

Disponibile su Netflix dal 14 aprile 2021.

Papà, non mettermi in imbarazzo!, il trailer ufficiale

Zero (original)

Le novità di questo mese di aprile comprendono anche Zero, serie TV italiana ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano. Racconta la storia di un timido ragazzo con il potere di diventare invisibile che lotta per difendere il suo quartiere, anche se vorrebbe fuggire per realizzare i propri sogni.

Disponibile su Netflix dal 21 aprile 2021.

Zero, il teaser trailer ufficiale

Tenebre e Ossa (original)

Ad aprile sbarca su Netflix anche Tenebre e Ossa, serie TV ideata da Eric Heisserer ispirata ai romanzi Tenebre e Ossa e Sei di Corvi della scrittrice fantasy Leigh Bardugo. Forze oscure minacciano la cartografa orfana Alina Starkov, una ragazza dotata di uno straordinario potere che potrebbe cambiare il destino del mondo dilaniato dalla guerra.

Disponibile su Netflix dal 23 aprile 2021.

Tenebre e Ossa, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix

Prank Encounters – Scherzi da brivido (stagione 2) – 1 aprile 2021

– 1 aprile 2021 The Platform (stagione 2) – 1 aprile 2021

– 1 aprile 2021 I vestiti raccontano – 1 aprile 2021

– 1 aprile 2021 Snabba Cash – 7 aprile 2021

– 7 aprile 2021 The Wedding Coach: come organizzare un matrimonio perfetto – 7 aprile 2021

– 7 aprile 2021 Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo – 7 aprile 2021

– 7 aprile 2021 La via del grembiule – Lo yakuza casalingo – 8 aprile 2021

– 8 aprile 2021 My Love: sei storie di vero amore – 13 aprile 2021

– 13 aprile 2021 The Circle: USA (stagione 2) – 14 aprile 2021

– 14 aprile 2021 Luis Miguel (stagione 2) – 18 aprile 2021

– 18 aprile 2021 David Attenborough: la vita a colori – 22 aprile 2021

– 22 aprile 2021 Le guide di Headspace: il sonno – 28 aprile 2021

– 28 aprile 2021 Yasuke – 29 aprile 2021

– 29 aprile 2021 Suburbia Killer – 30 aprile 2021

Le novità Netflix di aprile 2021

Queste dunque le migliori novità su Netflix ad aprile 2021 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.