NOW e Sky On Demand novità aprile 2021: film, serie TV e originals

Quali sono le novità da vedere ad aprile 2021 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Sky offre ogni mese diverse new entry, e anche in questo caso non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Film da vedere su NOW e Sky On Demand

Genitori vs Influencer (original)

Tra le novità NOW e Sky On Demand in arrivo questo mese il film originale Genitori vs Influencer. Si tratta di una commedia per famiglie che racconta la storia di un padre premuroso e single alle prese con la figlia adolescente, “rapita” dallo smartphone tanto da maturare l’idea di voler diventare influencer come il suo mito, interpretato da Giulia De Lellis.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 4 aprile 2021.

Genitori vs Influencer, il trailer ufficiale

Divorzio a Las Vegas

Altra commedia tra le novità NOW e Sky On Demand di aprile 2021 con Divorzio a Las Vegas. I diciottenni Lorenzo ed Elena si incontrano durante una vacanza studio in America e si sposano per gioco, perdendosi di vista per vent’anni. A un passo dalle vere nozze, Elena (Andrea Delogu) deve tornare a Las Vegas per divorziare da Lorenzo (Giampaolo Morelli).

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 12 aprile 2021.

Divorzio a Las Vegas, il trailer ufficiale

Honey Boy

Le novità da vedere ad aprile 2021 includono Honey Boy, film diretto da Alma Har’el con Shia LaBeouf (anche sceneggiatore). Quando il dodicenne Otis diventa una stella della televisione, il violento padre, appena ripresosi dalla dipendenza da eroina, ritorna a farsi vivo diventandone il tutore: il loro rapporto conflittuale prosegue per oltre un decennio.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 14 aprile 2021.

Honey Boy, il trailer ufficiale

The New Mutants

Sbarca su NOW e Sky Cinema The New Mutants, tredicesimo film della saga degli X-Men e adattamento cinematografico della serie a fumetti Marvel Nuovi Mutanti. La storia di Magik, Wolfsbane e degli altri componenti della squadra dei New Mutants, che uniscono le forze per sfuggire al passato e salvare sé stessi dalle controindicazioni delle abilità di cui sono dotati. Nel cast Anya Taylor-Joy (“La regina degli scacchi“), Maisie Williams (“Il Trono di Spade“) e Charlie Heaton (“Stranger Things“).

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 26 aprile 2021.

The New Mutants, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand

Il capitale umano – Human capital – 1 aprile 2021

– 1 aprile 2021 The Specials – Fuori dal comune – 2 aprile 2021

– 2 aprile 2021 Scooby! – 3 aprile 2021

– 3 aprile 2021 Tornare a vincere – 5 aprile 2021

– 5 aprile 2021 Miss Marx – 6 aprile 2021

– 6 aprile 2021 In kayak verso casa – 7 aprile 2021

– 7 aprile 2021 Robert the Bruce – Guerriero e Re – 8 aprile 2021

– 8 aprile 2021 1918 – I giorni del coraggio – 9 aprile 2021

– 9 aprile 2021 Deep – Un’avventura in fondo al mare – 10 aprile 2021

– 10 aprile 2021 Distorted – Niente è come sembra – 17 aprile 2021

– 17 aprile 2021 Born to be blue – 17 aprile 2021

– 17 aprile 2021 Arctic – Un’avventura glaciale – 18 aprile 2021

– 18 aprile 2021 Colpo d’amore – 18 aprile 2021

– 18 aprile 2021 Siberia – 19 aprile 2021

– 19 aprile 2021 King Lear – 20 aprile 2021

– 20 aprile 2021 The Photograph – 21 aprile 2021

– 21 aprile 2021 Acts of Violence – 22 aprile 2021

– 22 aprile 2021 Trash – 22 aprile 2021

– 22 aprile 2021 L’arte della truffa – 23 aprile 2021

– 23 aprile 2021 The Identical – 23 aprile 2021

– 23 aprile 2021 Guida romantica a posti perduti – 24 aprile 2021

– 24 aprile 2021 Billionaire Boys Club -25 aprile 2021

-25 aprile 2021 Nel bagno delle donne – 28 aprile 2021

– 28 aprile 2021 Vivarium – 29 aprile 2021

– 29 aprile 2021 Wake Up – Il risveglio – 30 aprile 2021

Vi ricordiamo che prosegue fino all’11 aprile 2021 il canale interamente dedicato alla saga di Harry Potter, con tutti i film disponibili anche su Sky On Demand. Nel mese degli Oscar 2021 inoltre, dal 17 al 30 aprile 2021 Sky dedica un canale ai film che si sono aggiudicati un premio.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Fear the Walking Dead – stagione 6

Sbarca su MTV e di conseguenza anche su NOW e Sky On Demand l’attesa sesta stagione di Fear the Walking Dead, spin-off della popolare serie TV The Walking Dead di Robert Kirkman basata sull’omonimo fumetto. La serie segue le avventure di un gruppo di sopravvissuti, che devono affrontare non solo un mondo popolato da orde di zombie, ma anche nemici umani forse persino più pericolosi.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 3 aprile 2021 (MTV).

Fear the Walking Dead 6, il trailer ufficiale

The Nevers

Tra le novità più importanti di aprile 2021 su NOW e Sky On Demand abbiamo The Nevers, serie TV fantascientifica targata HBO e creata da Joss Whedon. Ambientata nella Londra Vittoriana, segue le vicende di un gruppo di metaumani chiamati “gli Afflitti”, dotati di speciali abilità che serviranno nella lotta per cambiare le sorti del mondo.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 7 aprile 2021.

The Nevers, il trailer ufficiale

Barry

In arrivo questo mese anche Barry, serie HBO ideata da Alec Berg e Bill Hader (anche protagonista e vincitore di due Emmy per l’interpretazione) già rinnovata per una seconda stagione ancora inedita in Italia. Racconta di un ex marine degli Stati Uniti, Barry Berkman, diventato un killer a basso costo nel Midwest: sobrio e insoddisfatto della sua vita, si reca a Los Angeles per un “lavoro” e finisce per ritrovarsi nel mondo della recitazione teatrale.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 12 aprile 2021.

Barry, il trailer ufficiale

L’uomo di casa – stagione 9 (finale)

Si conclude con la nona stagione L’uomo di casa, sitcom con protagonista Tim Allen nei panni di un capofamiglia conservatore che lavora in un negozio di articoli per la caccia, unico suo “sfogo” per condividere le sue idee da “uomo virile”: la famiglia Baxter, escludendo lo stesso Mike, è infatti composta solo da donne, tra la moglie Vanessa e le tre figlie Kristin, Mandy e Eve.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 22 aprile 2021.

L’uomo di casa, il trailer di lancio

Anna (original)

Novità Sky Original in arrivo ad aprile con Anna, miniserie TV creata da Niccolò Ammaniti basata sull’omonimo romanzo di quest’ultimo. In un mondo distopico una pandemia ha sterminato tutti gli adulti, risparmiando solo i bambini: il virus è però latente, pronto a scatenarsi una volta raggiunta la pubertà. Anna viaggia per una Sicilia abbandonata e riconquistata dalla natura alla ricerca del fratellino rapito.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 23 aprile 2021.

Anna, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Vikings (stagione 6) – 7 aprile 2021

– 7 aprile 2021 Shameless (stagione 11) – 13 aprile 2021 (Premium Stories, solo Sky)

– 13 aprile 2021 (Premium Stories, solo Sky) Legacies (stagione 3) – 13 aprile 2021 (Premium Stories, solo Sky)

– 13 aprile 2021 (Premium Stories, solo Sky) This is Us (stagione 5) – 14 aprile 2021

– 14 aprile 2021 The Goldbergs (stagione 8) – 17 aprile 2021 (Premium Stories, solo Sky)

– 17 aprile 2021 (Premium Stories, solo Sky) Bob Hearts Abishola (stagione 2) – 18 aprile 2021 (Premium Stories, solo Sky)

– 18 aprile 2021 (Premium Stories, solo Sky) Snowfall (stagione 4) – 18 aprile 2021

– 18 aprile 2021 Prodigal Son (stagione 2) – 19 aprile 2021 (Premium Crime, solo Sky)

– 19 aprile 2021 (Premium Crime, solo Sky) Manifest (stagione 3) – 19 aprile 2021 (Premium Stories, solo Sky)

– 19 aprile 2021 (Premium Stories, solo Sky) All Rise (stagione 2) – 19 aprile 2021 (Premium Stories, solo Sky)

– 19 aprile 2021 (Premium Stories, solo Sky) Station 19 (stagione 4) – 20 aprile 2021

– 20 aprile 2021 Grey’s Anatomy (stagione 17) – 20 aprile 2021

– 20 aprile 2021 Law & Order: Unità speciale (stagione 22) – 21 aprile 2021 (Premium Crime, solo Sky)

– 21 aprile 2021 (Premium Crime, solo Sky) Magnum P.I. (stagione 3, seconda parte) – 25 aprile 2021

– 25 aprile 2021 The Resident (stagione 4) – 28 aprile 2021

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand ad aprile 2021. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

