Infinity TV novità aprile 2021: film, serie TV e originals

Le novità Infinity TV di aprile 2021 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity TV nei prossimi giorni in attesa del rinnovo della piattaforma?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity TV ad aprile 2021 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity TV

Tenet

La novità più importante dell’aprile 2021 di Infinity arriva come Premiere: Tenet è l’ultimo film di Christopher Nolan e ha richiesto più di cinque anni di lavoro. Una agente segreto deve cercare in tutti i modi di impedire una guerra mondiale viaggiando attraverso un crepuscolare mondo di spionaggio internazionale. La missione si svolgerà in qualcosa al di là del tempo reale. Nel cast John David Washington, Elizabeth Debicki e Robert Pattinson.

Disponibile su Infinity Premiere dal 2 al 15 aprile 2021.

Tenet, il trailer ufficiale

Hard Kill

Tra le novità Infinity di aprile 2021 Hard Kill, film d’azione diretto da Matt Eskandari. Un gruppo terroristico rapisce la figlia del miliardario Donovan Chalmers (Bruce Willis) per ricattarlo ed entrare in possesso di un’arma tecnologica. Un mercenario e i suoi uomini iniziano una corsa contro il tempo per salvare la ragazza, ma non senza l’aiuto dello stesso padre.

Disponibile su Infinity TV dal 3 aprile 2021.

Hard Kill, il trailer ufficiale

Il testimone invisibile

Su Infinity arriva anche Il testimone invisibile, film del 2018 diretto da Stefano Mondini con Riccardo Scamarcio e Miriam Leone. Il giovane imprenditore Adriano Doria si risveglia in una camera d’albergo accanto al corpo senza vita della sua amante Laura e deve difendersi dall’accusa di omicidio: tutti lo credono colpevole, ma come sono andate le cose?

Disponibile su Infinity TV dal 18 aprile 2021.

Il testimone invisibile, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity TV

Un nemico che ti vuole bene – 1 aprile 2021

– 1 aprile 2021 Napoli velata – 2 aprile 2021

– 2 aprile 2021 Prendimi! – 5 aprile 2021

– 5 aprile 2021 Nessuno come noi – 10 aprile 2021

– 10 aprile 2021 Codice 999 – 21 aprile 2021

– 21 aprile 2021 Hop – 23 aprile 2021

– 23 aprile 2021 Aquaman – 23 aprile 2021 (anche 4K HDR)

– 23 aprile 2021 (anche 4K HDR) Fast and Furious 5 – 23 aprile 2021

– 23 aprile 2021 Il vizio della speranza – 23 aprile 2021

– 23 aprile 2021 Adaline – L’eterna giovinezza – 23 aprile 2021

– 23 aprile 2021 Ricomincio da me – 24 aprile 2021

Serie TV da vedere su Infinity TV

Legacies – stagione 3

Nella categoria serie TV ci sono diverse novità questo mese su Infinity: tra queste la terza stagione di Legacies, che si aggiunge alle prime due già in catalogo (la seconda da dicembre). Si tratta di una serie fantasy spin-off di The Originals e di The Vampire Diaries ambientata nella città fittizia di Mystic Falls: segue le vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall.

Disponibile su Infinity TV dal 6 aprile 2021.

Legacies, il trailer ufficiale di lancio

Batwoman – stagione 2

Sbarca su Infinity TV questo mese l’attesa e molto chiacchierata seconda stagione di Batwoman, che vedrà un nuovo personaggio protagonista (Ryan Wilder, interpretata da Javicia Leslie). Ambientata nell’Arrowverse, è basata sulle avventure e sulla lotta contro il crimine dell’omonimo personaggio della DC Comics, che nella prima stagione è stato impersonato da Ruby Rose.

Disponibile su Infinity TV dal 7 aprile 2021.

Batwoman 2, il trailer ufficiale

Shameless – stagione 11 (finale)

Si chiude con l’undicesima stagione la popolare serie TV Shameless, partita nel 2011 e basata sull’omonima versione britannica del 2004. Ambientata a Chicago, racconta la storia di cinque ragazzi, figli di un alcolizzato, che crescono grazie alla sorella maggiore. Si chiudono dunque le vicende della famiglia Gallagher.

Disponibile su Infinity TV dal 14 aprile 2021.

Shameless 11, il trailer ufficiale

Manifest – stagione 3

Tra le novità Infinity anche la terza stagione di Manifest (le prime due sono già disponibili), serie TV ideata da Jeff Rake che racconta di un misterioso volo scomparso per cinque anni e tornato improvvisamente. I familiari hanno già voltato pagina, ma i loro cari non sono invecchiati e per questi ultimi il tempo non è mai trascorso.

Disponibile su Infinity TV dal 20 aprile 2021.

Manifest 3, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Infinity TV

The Goldbergs (stagione 8) – 18 aprile 2021

– 18 aprile 2021 Bob Hearts Abishola (stagione 2) – 19 aprile 2021

– 19 aprile 2021 All Rise (stagione 2) – 20 aprile 2021

– 20 aprile 2021 Prodigal Son (stagione 2) – 20 aprile 2021

– 20 aprile 2021 Law & Order Unità Vittime Speciali (stagione 22) -22 aprile 2021

Novità Infinity TV aprile 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity TV ad aprile 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di aprile da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui in basso: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.