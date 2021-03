Disney+ novità aprile 2021: film, serie TV e originals

Cosa vedere tra le novità di aprile 2021 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia già da diversi mesi, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese di inizio primavera accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo aprile 2021, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ ad aprile 2021 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Abbonati ora a Disney Plus! Non perderti le novità

Film da vedere su Disney+

La Forma dell’acqua

Ad aprile arriva su Disney+ La Forma dell’Acqua, film vincitore del Leone d’oro alla 74a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e di quattro Premi Oscar nel 2018 (tra cui Miglior film e Miglior regista per Guillermo del Toro). In piena Guerra Fredda, all’interno di un laboratorio governativo dove avvengono sperimentazioni a scopi militari, l’addetta alle pulizie Elisa Esposito scopre un segreto che cambia la sua vita per sempre.

Disponibile su Disney+ dal 23 aprile 2021.

La Forma dell’Acqua, il trailer ufficiale

Nomadland

Tra le principali novità da vedere su Disney+ ad aprile 2021 c’è Nomadland, film vincitore del Leone d’oro alla 77a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e del Golden Globe per la migliore pellicola drammatica e per il miglior regista (Chloé Zhao). Dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, Fern (Frances McDormand) carica i bagagli sul furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna.

Disponibile su Disney+ dal 30 aprile 2021.

Nomadland, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+

Il padre della sposa – 2 aprile 2021

– 2 aprile 2021 Il padre della sposa 2 – 2 aprile 2021

– 2 aprile 2021 X-Files – Voglio crederci – 16 aprile 2021

– 16 aprile 2021 Signs – 23 aprile 2021

– 23 aprile 2021 Palle al balzo – Dodgeball – aprile 2021

– aprile 2021 Ricominciare a vivere – aprile 2021

Serie TV da vedere su Disney+

Mira, Royal Detective

Tra le novità da vedere ad aprile su Disney+ anche contenuti per bambini con la serie Mira, Royal Detective, ambientata nelle terra immaginaria di Jalpur. La coraggiosa e intraprendente Mira viene nominata detective reale dalla regina in persona: insieme ai suoi amici Neel, Priya, Mikku e Chikku non si fermerà davanti a nulla per risolvere un caso usando pensiero critico e deduzione.

Disponibile su Disney+ dal 2 aprile 2021.

Mira, Royal Detective, il trailer ufficiale

Solar Opposites – stagione 2 (Star Original)

Al debutto questo mese anche la seconda stagione di Solar Opposites, serie TV d’animazione co-creata da Justin Roiland e Mike McMahan (Rick e Morty). È incentrata su un gruppo di quattro alieni che fuggono dal loro pianeta natale e si schiantano su una casa nell’America suburbana: la loro missione è proteggere Pupa, un super computer vivente. Nella stagione 2 i protagonisti si imbarcano per avventure ancora più grandi e divertenti.

Solar Opposites, il trailer ufficiale di lancio

Narciso Nero (Star Original)

Grazie al catalogo Star arriva su Disney+ Narciso Nero, serie TV targata FX basata sul romanzo best-seller di Rumer Godden, ambientato sull’Himalaya nel 1934. Un remoto palazzo in cima alla scogliera, noto un tempo come “Casa delle Donne”, nasconde diversi segreti oscuri. Quando le giovani suore di St.Faith provano a stabilirvi la loro missione, i cupi misteri risvegliano desideri proibiti che sembrano destinati a far accadere di nuovo una terribile tragedia

Disponibile su Disney+ dal 16 aprile 2021.

Narciso Nero, il trailer ufficiale

Cambio di direzione

Ad aprile 2021 arriva su Disney+ anche Cambio di direzione, nuova serie con protagonista John Stamos nei panni di un coach di basket. Dopo essere stato estromesso dalla NCAA, un allenatore ha una seconda possibilità quando gli viene offerto l’incarico in un liceo femminile. Imparando a fare squadra con le sue giocatrici, lo stoico Coach Korn inizia a trasformarsi nella persona che ha sempre sperato di essere, mentre le ragazze riescono a trovare il loro equilibrio dentro e fuori dal campo.

Disponibile su Disney+ dal 16 aprile 2021.

Fosse/Verdon – miniserie

Il catalogo Disney+ accoglie Fosse/Verdon, miniserie FX in otto episodi che racconta la storia professionale e d’amore tra Gwen Verdon (considerata la più grande ballerina di Broadway) e Bob Fosse (coreografo, ballerino e regista). I due sono interpretati da attori importanti: Michelle Williams (candidata più volte all’Oscar e vincitrice di un Golden Globe) e Sam Rockwell (Oscar come Miglior attore non protagonista per Tre manifesti a Ebbing)

Disponibile su Disney+ dal 16 aprile 2021.

Fosse/Verdon, il trailer ufficiale

Paradisi inesplorati

Per gli amanti della natura tra le novità troviamo anche Paradisi inesplorati di National Geographic, capace di condurre gli spettatori in un viaggio tra una vasta gamma di colorati e rilassanti angoli del mondo. Tra ghiacciai blu, aridi deserti, lussureggianti foreste pluviali e pulsanti metropoli per sfuggire alla routine quotidiana: ogni angolo di paradiso è un’occasione per rilassarsi e ritrovare la propria pace interiore.

Disponibile su Disney+ dal 16 aprile 2021.

Paradisi inesplorati, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Disney+

Criminal Minds (stagioni 1-14) – 2 aprile 2021

– 2 aprile 2021 Bob’s Burgers (stagioni 1-9) – 9 aprile 2021

– 9 aprile 2021 I segreti delle balene – 22 aprile 2021

– 22 aprile 2021 Grown-ish (stagioni 1-2) – 23 aprile 2021

– 23 aprile 2021 The Story of God con Morgan Freeman – 23 aprile 2021

– 23 aprile 2021 Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte di The Falcon and The Winter Soldier – 30 aprile 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ ad aprile 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?