Amazon Prime Video novità aprile 2021: film, serie TV e originals

Le novità Amazon Prime Video di aprile 2021 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante il mese (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video ad aprile 2021 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione, ancora una volta partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

Governance – Il prezzo del potere

In esclusiva su Amazon Prime Video arriva Governance – Il prezzo del potere, film diretto da Michael Zampino con protagonisti Massimo Popolizio e Vinicio Marchioni. Renzo è costretto a lasciare l’incarico di Direttore Generale di una potente multinazionale petrolifera dopo un’inchiesta di corruzione. Convinto che il tradimento arrivi da una giovane collega, prepara la sua vendetta: la situazione gli sfuggirà di mano.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 12 aprile 2021.

Governance – Il prezzo del potere, il trailer ufficiale

Cosmic Sin

Tra le novità Amazon Prime Video sbarca Cosmic Sin, film di fantascienza con Bruce Willis, Frank Grillo, Luke Wilson e Adelaide Kane. La Terra riceve un messaggio anonimo da una civiltà aliena, e i leader della Earth Alliance devono decidere se il pianeta debba prepararsi o meno a una guerra. Viene chiamato un eroe di guerra in disgrazia per guidare una squadra di soldati d’élite che si addentri nel territorio presidiato dagli alieni.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 14 aprile 2021.

Cosmic Sin, il trailer ufficiale

Alice e Peter

Altro contenuto che debutta in esclusiva su Amazon Prime Video è Alice e Peter, pellicola che vede nel cast Angelina Jolie e Michael Caine. Prima che Peter diventasse Pan e che Alice visitasse il Paese delle Meraviglie erano fratelli che vivevano in una casa in campagna coi genitori e il fratello maggiore. La zia riesce a far iscrivere quest’ultimo a un prestigioso collegio, mentre la famiglia si ritrova ad affrontare un’incidente che stravolge le vite di tutti: Alice e Peter si recano a Londra e verranno catapultati in una serie di avventure in un mondo misterioso.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 22 aprile 2021.

Alice e Peter, il trailer ufficiale

Senza rimorso – di Tom Clancy (original)

Per gli amanti dell’azione da non perdere su Amazon Prime Video ad aprile 2021 Senza rimorso – di Tom Clancy, adattamento cinematografico diretto da Stefano Sollima del romanzo del 1993. Racconta le origini dell’eroe d’azione ed esperto Navy Seal John Clark, uno dei personaggi più noti creati da Tom Clancy nell’universo di Jack Ryan. Una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia in una rappresaglia, e John (Michael B. Jordan) è disposto a tutto per scovare gli assassini con l’aiuto di una collega e di un misterioso agente della CIA: la sua missione svela un complotto che minaccia di travolgere Stati Uniti e Russia.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 30 aprile 2021.

Senza rimorso – di Tom Clancy, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

Ti presento Sofia – 1 aprile

– 1 aprile Django Unchained – 1 aprile

– 1 aprile Il tassinaro – 1 aprile

– 1 aprile Robocop – 1 aprile

– 1 aprile Robocop 2 – 1 aprile

– 1 aprile Robocop 3 – 1 aprile

– 1 aprile Io e Caterina – 1 aprile

– 1 aprile Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite – 1 aprile

– 1 aprile Il castello di vetro – 1 aprile

– 1 aprile Cruise – 1 aprile

– 1 aprile Stake Land II – 1 aprile

– 1 aprile Fast & Furious: Hobbs & Shaw – 3 aprile

– 3 aprile Godzilla – 5 aprile

– 5 aprile Miss Sloane – Giochi di potere – 7 aprile

– 7 aprile Le colline hanno gli occhi – 10 aprile

– 10 aprile Zelig – Italian Stand Up – 12 aprile

– 12 aprile Notte Prima degli Esami – Oggi – 15 aprile

– 15 aprile Qualunquemente – 15 aprile

– 15 aprile Sword of God – L’ultima crociata – 15 aprile

– 15 aprile River Runs Red – 15 aprile

– 15 aprile Double Dragon – 19 aprile

– 19 aprile Pintus @Forum – 19 aprile

– 19 aprile Pintus @Arena – 19 aprile

– 19 aprile Pintus @Ostia Antica – 19 aprile

– 19 aprile Abigail – 23 aprile

– 23 aprile Adeline – L’eterna giovinezza – 23 aprile

– 23 aprile Shadows – 28 aprile

– 28 aprile Se Son Rose – 30 aprile

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Non succede, ma se succede… – fino al 9 aprile

City of Lies – L’ora della verità – fino al 9 aprile

Dora e la città perduta – fino al 21 aprile

18 regali – fino al 30 aprile

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

LOL: chi ride è fuori (original)

Tra le novità Amazon Prime Video anche LOL: chi ride è fuori, uno show condotto da Fedez e Mara Maionchi che vede sfidarsi dieci comici professionisti con in palio 100.000 euro da donare in beneficienza. I concorrenti dovranno restare seri per sei ore consecutive provando a far ridere gli avversari: alla prima risata scatta il cartellino giallo, alla seconda l’espulsione. Protagonisti Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru (The Jackal), Michela Giraud e Luca Ravenna.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 1 aprile 2021.

LOL: chi ride è fuori, il trailer ufficiale

Them (original)

Sbarca su Prime Video ad aprile 2021 Them, serie antologica horror ambientata negli Stati Uniti e creata da Little Marvin. Anni ’50: una famiglia afroamericana si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi di Los Angeles, ma la casa di famiglia diventa un inferno quando forze maligne, reali e soprannaturali, minacciano di distruggerla. Per il momento viene rilasciata in versione originale sottotitolata; il doppiaggio in italiano arriverà nel corso dell’estate.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 9 aprile 2021.

Them, il trailer ufficiale

Before Pintus

Al debutto anche la nuova serie che racconta le origini del comico di successo Pintus. Before Pintus mostra com’è stata la vita del famoso showman prima che raggiungesse il successo, tra vicende quotidiane, problemi economici e la ricerca dell’occasione giusta. Nella serie incontriamo Angelo al “Lele’s”, il locale milanese in cui ogni sera sale sul palco per fare il suo pezzo e dare vita a quel quarto d’ora che dà senso a tutto il resto della giornata.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 19 aprile 2021.

Before Pintus, il trailer ufficiale

Leonardo

Entra nel catalogo Amazon Prime Video anche la nuova serie TV Leonardo, in onda su RAI 1 da fine marzo 2021. Leonardo da Vinci viene accusato dell’omicidio di Caterina da Cremona: durante l’interrogatorio inizia a raccontare la sua vita, a partire dal primo incontro con la donna nella bottega di Andrea del Verrocchio. Nel cast della co-produzione internazionale Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore e Giancarlo Giannini.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 28 aprile 2021.

Leonardo, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Conan il ragazzo del futuro – 1 aprile 2021

– 1 aprile 2021 Zak Storm – 1 aprile 2021

– 1 aprile 2021 Zelig Time (stagione 2) – 12 aprile 2021

– 12 aprile 2021 Rocco Schiavone (stagione 4) – 8 aprile 2021

– 8 aprile 2021 Bleach – 26 aprile 2021

Segnaliamo infine che questo mese ci sono scadenze molto pesanti per quanto riguarda le serie TV:

Scrubs – fino al 20 aprile

Futurama – fino al 20 aprile

Modern Family – fino al 20 aprile

I Griffin – fino al 20 aprile

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video ad aprile 2021 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di aprile per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

