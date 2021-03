Con Mediaset Play Infinity nasce Infinity+, promozione per gli ex clienti

La nascita di Mediaset Play Infinity darà vita ad una completa riorganizzazione delle piattaforme di streaming di casa Mediaset, con la nuova app unica che fagociterà sia Mediaset Play che il servizio in abbonamento Infinity TV, che per l’occasione cambierà pure nome, diventando Infinity+.

Mediaset Play Infinity e Infinity+

Mediaset Play Infinity andrà dunque ad includere sia la componente gratuita facente capo a Mediaset Play che nuovi contenuti a pagamento, come ad esempio le partite della UEFA Champions League di cui Mediaset ha acquisito i diritti per il prossimo triennio.

D’altronde questa nuova scelta organizzativa è strettamente collegata proprio alla UEFA Champions League, visto che Mediaset potrà trasmettere un totale di 121 partite, di cui una per ogni turno in chiaro (compresa la finale) e 104 in diretta streaming a pagamento.

Il coinvolgimento di Infinity TV in questa nuova strategia è stato ufficializzato direttamente da Infinity nei giorni scorsi: dal 5 marzo alcuni già abbonati stanno ricevendo un’e-mail che preannuncia importanti novità. Eccone il testo completo (nel caso di specie in abbinamento a Vodafone):

«Nelle prossime settimane nascerà la nuova piattaforma Mediaset Play Infinity che ti permetterà di trovare in un unico posto i contenuti Infinity e tutto il mondo Mediaset.

Le novità riguarderanno anche Infinity che cambierà nome diventando Infinity+. Per questo motivo abbiamo aggiornato le nostre Condizioni Generali di Servizio e l’Informativa Privacy che saranno valide a partire dal giorno di cambio della piattaforma.

Il prezzo e la ricorsività della tua sottoscrizione rimarranno invariati e la tua offerta sarà Infinity+ offerto da Vodafone salvo modifiche da parte tua. La fatturazione del servizio avverrà ogni mese lo stesso giorno.

Se hai già sospeso il rinnovo automatico della tua sottoscrizione, terminerai il tuo periodo di visione e per te non cambierà nulla. Nei prossimi giorni riceverai via mail tutte le informazioni e i dettagli sulla nuova piattaforma».

In poche righe sono riassunte molte informazioni importanti: innanzitutto viene confermata ufficialmente la nascita di Mediaset Play Infinity come piattaforma unica per i servizi digitali di Mediaset (si chiameranno Channel); in secondo luogo viene ufficializzato il cambio di nome di Infinity TV in Infinity+ e viene sottolineato che costi e tempi di rinnovo non subiranno variazioni.

La nuova applicazione di Mediaset Play Infinity sarà subito fruibile da smartphone e tablet iOS ed Android – compresi i Huawei con HMS –, così come da computer, Mac, smart TV Samsung, LG, Hisense e Android TV. Nei prossimi mesi sarà resa disponibile anche per Sony PlayStation e smart TV Sony e Panasonic.

La questione della disponibilità dell’app Mediaset Play Infinity è dirimente: in mancanza, non saranno fruibili neppure i contenuti di Infinity+.

Allo stato attuale manca ancora una data da cerchiare in rosso: la comunicazione dice genericamente “nelle prossime settimane”. In ogni caso, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, il lancio della nuova piattaforma Mediaset Play Infinity dovrebbe avvenire già durante il mese di aprile 2021.

Promozione per gli ex clienti

In attesa di capire quando la nuova piattaforma arriverà sul mercato, come sarà effettivamente strutturata e quali servizi faranno parte dei Channel, c’è una promozione dedicata che Infinity sta proponendo in questi giorni ai propri ex abbonati.

L’e-mail inviata contiene l’invito ad attivare il nuovo abbonamento al prezzo promozionale di 1,99 euro al mese per due mesi grazie al codice sconto. Insomma, si tratta di un periodo di prova a prezzo ridotto per dedicere se tenere attivo l’abbonamento oppure no. Ecco il testo integrale dell’e-mail:

«Grandi novità in arrivo. Nelle prossime settimane nascerà la nuova piattaforma Mediaset Play Infinity piena di contenuti imperdibili. Torna con noi e goditi tutto il meglio del cinema con una promozione speciale: 2 mesi a soli 1,99 euro al mese con il codice: ******. Affrettati, hai tempo fino a domenica!»

Salvo proroghe, la promozione dovrebbe essere disponibile solo fino a domenica 14 marzo 2021 (o la diversa data indicata nella comunicazione).

Fonte