iPhone 13 Pro Max avrà un obiettivo principale particolare

In una nota agli investitori il noto analista Ming-Chi Kuo ha rivelato che iPhone 13 Pro Max sarà dotato di una fotocamera principale diversa rispetto al resto della serie.

Il massimo esponente della gamma iPhone 13 utilizzerà un obiettivo f/1.5 leggermente più luminoso sulla parte superiore del sensore principale, mentre iPhone 13, 13 mini e 13 Pro saranno dotati di un obiettivo f/1.6 per quanto riguarda le fotocamere principali che avranno un sensore simile o identico a quello degli attuali iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 mini.

La serie iPhone 13 sarà dotata di obiettivo principale 7P

Tutti i modelli iPhone 13 avranno un obiettivo 7P con sette elementi in vetro sul sensore della fotocamera principale proprio come la serie iPhone 12, in modo da migliorare la velocità di trasmissione della luce e alleviare l’aberrazione cromatica. Apple punta a introdurre gli obiettivi 7P su tutte le fotocamere posteriori dei suoi iPhone nei prossimi anni.

Secondo l’analista Kuo, il fornitore cinese di lenti Sunny Optical supererà la verifica di qualità per i componenti 7P e se tutto procederà secondo i piani le spedizioni degli obiettivi 7P per la linea di iPhone 13 dovrebbero iniziare nel secondo trimestre del 2021.

In base a precedenti indiscrezioni iPhone 13 Pro potrebbe offrire un nuovo colore e una modalità ritratto migliorata e fino a 1 TB di spazio di archiviazione.

In copertina: iPhone 12 Pro

Fonte