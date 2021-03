iPhone 13 Pro potrebbe offrire un nuovo colore e una modalità ritratto migliorata

Anche se iPhone 13 per ora è ancora un miraggio, secondo un rapporto dell’informatore Max Weinbach Apple sta raddoppiando le colorazioni che saranno disponibili sulla futura serie di iPhone, almeno per i modelli Pro.

Sembra che Apple stia lanciando una finitura premium nero puro per sostituire la variante grigio grafite di iPhone 13 Pro non abbastanza appagante per gli amanti dei colori scuri di una certa intensità.

iPhone 13 Pro potrebbe offrire un nuovo colore nero e una migliore modalità ritratto

La presunta variante color nero di iPhone 13 sarebbe simile a quella nera lucida di iPhone 12 e iPhone 12 mini, ma con una finitura opaca. La nuova serie di smartphone di Apple sarà presumibilmente dotata di un nuovo rivestimento anti-impronta.

Sul fronte delle funzionalità il noto informatore menziona una modalità ritratto riprogettata con l’effetto bokeh simulato introdotto per la prima volta con iPhone 7 Plus, inoltre la nuova modalità dovrebbe combinare i dati della fotocamera con le informazioni sulla profondità fornite dallo scanner LiDAR per migliorare il rilevamento dei bordi e ottimizzare gli scatti in questa modalità.

La linea di smartphone iPhone 13 dovrebbe debuttare a settembre con display delle stesse dimensioni della gamma iPhone 12, ossia 5,4 pollici, due modelli da 6,1 pollici e una variante Pro Max da 6,7 ​​pollici.

iPhone 13 potrebbe offrire 1 TB di storage e un notch più piccolo, inoltre potrebbe raddoppiare, triplicare e quadruplicare la frequenza di aggiornamento in particolari condizioni.