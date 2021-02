iPhone 13 come non l’avete mai visto, con novità su display e non solo

iPhone 13 come non l'avete mai visto, con novità su display e...

Sebbene manchino ancora diversi mesi al lancio di iPhone 13, negli ultimi giorni una lunga serie di leak e rumor ci hanno dato modo di scoprire cosa potremo aspettarci dalla nuova serie di smartphone di fascia alta di Apple – è ancora da definire se si chiameranno iPhone 12s o iPhone 13. In queste ore un designer ha realizzato una serie di immagini render ed un video in cui è possibile ammirare iPhone 13 in quella che dovrebbe essere la sua forma finale, ovviamente se le attuali indiscrezioni dovessero rivelarsi veritiere.

Display a 240 Hz e ricarica wireless

È possibile notare qualche piccola novità per quanto riguarda il design posteriore del modulo fotografico, dove le lenti dovrebbero avere un design più in linea con il retro dello smartphone rendendo così meno evidente l’effetto “scalino” presente su iPhone 12 (e non solo). Importanti novità sono inoltre attese anche a livello del display, in questo caso potenzialmente munito del sensore per le impronte digitali e con un refresh rate superiore ai classici (e ormai stretti) 60 Hz. Questa feature era dichiarata come molto probabile nell’attuale gamma di device Apple, ma abbiamo visto come il colosso di Cupertino abbia invece preferito rimandarla per questioni relative alla gestione della batteria.

I rumor indicano che, secondo una richiesta di brevetto depositata allo USPTO (United States Patent and Trademark Office), il display dei prossimi iPhone potrebbe raddoppiare, triplicare e quadruplicare la frequenza di aggiornamento in particolari condizioni.

Questa possibilità, potenzialmente esclusiva di iPhone 13 Pro, dovrebbe fare affidamento al display LTPO a basso consumo che potrebbe così spingersi a livelli di refresh pari a 60, 120, 180 e 240 Hz. I render svelati in queste ore ritraggono iPhone 13 Pro completamente privo di porte, una piccola rivoluzione rumoreggiata da tanto tempo e che obbligherebbe gli utenti a ricaricare il device sfruttando la sola ricarica wireless.