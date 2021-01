iPhone 13 potrebbe offrire 1 TB di storage e un notch più piccolo

Stando agli ultimi rumor alcuni prototipi di iPhone 13 offrono 1 TB di capacità di archiviazione, inoltre sembra che Apple stia cercando di ridurre le dimensioni del notch dell’iPhone.

Il leak proviene da Jon Prosser, notoriamente ben informato sui progetti Apple, e appare verosimile che l’azienda di Cupertino pensi sia ora di incrementare lo storage con la prossima gamma di iPhone come anticipato a ottobre, tuttavia il tipster suggerisce che solo i prototipi di iPhone 13 Pro offrono fino a 1 TB, mentre non si sbilancia circa la quantità minima di spazio di archiviazione che attualmente è 128 GB per la serie Pro.

Il notch di iPhone 13 potrebbe essere più piccolo

Prosser riferisce inoltre che il notch del futuro iPhone sembra essere più stretto in senso verticale, ma non meno largo, almeno a giudicare da un presunto file CAD trapelato e relativo al prototipo del dispositivo.

L’iPhone 13 è previsto per l’autunno del 2021, ma si vocifera che potrebbe essere chiamato iPhone 12s. Secondo le ultime indiscrezioni il prossimo iPhone potrebbe riproporre Touch ID.

Ricordiamo che Apple solitamente prende in considerazione una varietà di novità per i modelli di iPhone di nuova generazione ma poi ne implementa solo alcune.

