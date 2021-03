TIMVISION novità marzo 2021: film, serie TV e originals

Quali sono le novità da vedere su TIMVISION a marzo 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming on demand dell’operatore italiano si allarga in questo mese a cavallo della primavera, rinforzando il suo catalogo con nuovi contenuti, anche con quelli Discovery+ (i contenuti premium sono a pagamento). Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su TIMVISION durante il mese di marzo.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su TIMVISION a marzo 2021 siete quindi finiti nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del servizio di streaming di TIM. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione iniziando come sempre dai film.

Film da vedere su TIMVISION

A mano disarmata

Arriva su TIMVISION A mano disarmata, film diretto da Claudio Bonivento che narra la storia della giornalista di Repubblica Federica Angeli, sotto scorta per aver scritto articoli sulla malavita di Ostia. Frequentando i commercianti del posto la donna viene a sapere di un giro di usura e inizia a investigare: spaventata dalle minacce, non demorde e avvia un’inchiesta che stravolgerà la sua vita. Con Claudia Gerini e Francesco Pannofino.

Disponibile su TIMVISION da marzo 2021.

A mano disarmata, il trailer ufficiale

Peppermint – L’angelo della vendetta

Tra le novità TIMVISION di marzo 2021 anche Peppermint – L’angelo della vendetta, film d’azione con protagonista Jennifer Garner. Riley si risveglia dal coma dopo un atroce attacco che ha visto vittime il marito e la figlia: vista l’assenza totale di giustizia, la donna diventa una vera e propria guerrigliera urbana per ottenere vendetta.

Disponibile su TIMVISION da marzo 2021.

Peppermint – L’angelo della vendetta, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su TIMVISION

Il Padrino

Nureyev – The White Crow

Hurricane – Allerta uragano

Il traguardo di Patrizia – 8 marzo 2021

– 8 marzo 2021 Tom & Jerry (2021) – a noleggio

– a noleggio Fino all’ultimo respiro – a noleggio

Serie TV da vedere su TIMVISION

Quiz – miniserie

Tra le novità TIMVISION di marzo 2021 arriva Quiz, miniserie in 3 episodi che racconta una vicenda realmente accaduta. Charles Ingram, ex maggiore dell’esercito inglese, vince un milione di sterline al quiz televisivo “Chi vuol essere milionario?”, ma viene accusato di avere barato con la complicità della moglie Diana e del complice Tecwen Whittock, seduti tra il pubblico. Lo scandalo appassionò nel 2001 gli inglesi e la stampa britannica.

Disponibile su TIMVISION dal 16 marzo 2021.

Quiz, il trailer ufficiale

The Affair – stagioni 1-3

Arrivano su TIMVISION anche le prime tre stagioni di The Affair, serie TV drammatica creata da Sarah Treem e Hagai Levi. Noah è un insegnante e scrittore di New York in cerca dell’ispirazione per il suo secondo romanzo: è sposato con Helen e padre di quattro figli. Alison è una giovane cameriera che sta provando a tenere in piedi il suo matrimonio dopo la tragica morte del figlio. I due hanno una relazione extraconiugale e vengono chiamati al tavolo degli interrogatori in seguito a un omicidio avvenuto in quegli anni.

The Affair, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su TIMVISION

Indomite – 8 marzo 2021

– 8 marzo 2021 La volpe Sophia e l’indovinello solare – 21 marzo 2021

– 21 marzo 2021 The Good Fight (finale stagione 4) – 25 marzo 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su TIMVISION a marzo 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

Potrebbe interessarti: le 10 migliori serie TV divertenti